Özlem Gürkut: Maymun çiçeği virüsün tespiti için kullanılan test kitlerinin ülkeye getirtilmesi lazım

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, maymun çiçeği virüsünün KKTC’ye gelmesinin an meselesi olduğunu belirterek, “Virüsün tespiti için kullanılan test kitlerinin ülkeye getirtilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etmişti.

Maymun çiçeği virüsü, şu anda 77 ülkede ve 20 bini aşkın kişide görüldü.

BİRÇOK ÜLKEDE TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI

Daha önceleri Afrika kıtasının bazı bölgelerinde görülen ve 2022 yılında tüm dünyaya yayılmaya başlayan virüse karşı birçok ülke tedbirlerini almaya başladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, maymun çiçeği virüsünün etkileri hakkında Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Virüsün temasla veya ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla bulaştığını ifade eden Gürkut, “Maymun çiçeği virüsünün yüksek ateş, boğaz ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtileri var” dedi.

GÜRKUT: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN KKTC’YE DE GELMESİ AN MESELESİ

Gürkut, maymun çiçeği virüsünün KKTC’ye gelmesinin an meselesi olduğunu, tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaparak, “Kişilerin hastalık belirtilerini bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bağışıklığı güçlü bireylerin bir ay içerisinde hastalığı atlatabileceğine değinen Gürkut, “Ama kronik rahatsızlığı olanlarda bu hastalık ölümcül sonuçlar doğurabiliyor” açıklamasında bulundu.

Gürkut, Koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeği virüsüne bulaşmış kişilerin de test yöntemiyle belirlenebileceğini söyleyerek, “Virüsün tespiti için kullanılan test kitlerinin ülkeye getirtilmesi lazım” diye konuştu.

“BİZİM HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR”

Maymun çiçeği virüsüne bulaşmış kişilere yönelik ülke sınırları içerisinde karantina alanlarının oluşturulması gerektiğini belirten Gürkut, “Bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

Gürkut, toplumda ‘paniğe sebebiyet vermeden’ hastalık belirtileri hakkında bilgilendirmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VİRÜSE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERLE İLGİLİ ÇAĞRI YAPMALI”

Maymun çiçeği virüsünün hangi ülkelerde görüldüğünün tespit edilmesinin ardından buna yönelik ‘seyahat düzenlemeleri’ yapılması gerektiğini dile getiren Gürkut, “Sağlık Bakanlığı, kamu spotları aracılığıyla virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda çağrı yapmalı” açıklamasında bulundu.

Kaynak : Kıbrıs Postası