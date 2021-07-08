Özlem Özbeoğlu’nun ırkçı açıklamalarını kınayan ortak basın açıklaması yayınlandı

Magic Touch Printing Direktörü Özlem Özbekoğlu'nun 3 Temmuz 2021'de yaptığı ırkçı açıklamalarını eşitlik ve insan hakları mücadelesi veren örgütler olarak kınıyoruz.

Özlem Özbekoğlu, kendi sözleriyle 3 Temmuz 2021’de tam olarak şunları söylemiştir: “Ancak birinin bu ülkedeki pislik zenci takımını durdurması gerekiyor".

Bu ırkçı açıklamayı kesinlikle kınıyoruz. Toplumda böyle bir konumda olan bir kişinin kendi çevresini ve sosyal medya kanallarını nefreti yaymak ve ayrımcılığı körüklemek için kullanmayı tercih etmesi hayal kırıklığına uğratan bir davranıştır. Kullanılan kelimeler özellikle siyah öğrencilere ve genel olarak da uluslararası öğrencilere karşı kötü muameleyi ve ayrımcılığı teşvik ediyor.

Afrikalı öğrencilere dair sürekli genellemeler yapılması ve KKTC'deki tüm sorunların kaynağının Afrikalı öğrencilermiş gibi yansıtılmasını kınıyoruz. 5 Mart 2021'de yayınlanan bir VOIS bildirisinde daha önce belirtildiği gibi, COVID-19 pandemisi ile bağlantılı olarak yabancı düşmanlığında genel bir artışın yanı sıra, siyasi beceriksizlikten kaynaklı özellikle siyah öğrencilere yönelik yabancı düşmanlığında artış gözlemlenmektedir.

Yükselen yabancı düşmanlığıyla ancak bunu yapan kişilerden hesap sorarak ve her türlü nefret söylemine sıfır tolerans politikası benimseyerek baş edilebileceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

Genellikle, bu tür aşağılayıcı ifadeleri bir yanlış anlaşılma olarak kabul etmememiz söylenir ve aşırı tepki vermememiz istenir.

Cevabımız şudur ve her zaman böyle olmuştur: Böyle durumlarda siyah öğrencilere ve genel olarak da uluslararası öğrencilere ve yabancılara karşı ırkçı davranışlar ve ayrımcı dil ırkçı olarak kabul edilmiyorsa, sizce ırkçı davranışın doğasını oluşturan nedir?

Kullandığımız kelimeler güçlüdür. Toplumsal anlamlar inşa ederler ve toplumumuzun tutum ve davranışlarını etkilerler. Son birkaç ayda fark ettiğimiz gibi, uluslararası öğrencilere yönelik siyahlık karşıtı ve yabancı düşmanı tutumlarda bir artış oldu.

Özlem Özbekoğlu’nun

ifadesi münferit bir vaka değil, aksine bu ülkedeki iki toplumu da etkileyen, tehlikeli ve uzun süreli etkileri olabilecek davranış biçimlerinin tekrarıdır.

Bu nedenle, toplumsal statümüz ve ait olduğumuz toplum hangisi olursa olsun, her birimizin aşağılayıcı ve ırkçı söz ve ifadeler kullanmaktan kaçınması gerekmektedir. Hiçbir koşulda ırkçı davranışları haklı çıkaramayız.

Şimdi her zamankinden daha fazla, bu tür ırkçı davranışlara karşı ses çıkarmalı ve hesap verilmesini talep etmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, gerilimin artmasına, devamlılığı olan yanlış beyanlara ve belki de siyah öğrencilere, uluslararası öğrencilere veya diğer azınlık gruplarına yönelik şiddete yol açabiliriz.

Özlem Özbekoğlu’nu sözlerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve nefreti ve siyah karşıtlığı anlayışı körüklediği için kamuoyundan samimi bir özür dilemesini istiyoruz.

Sayısız ayrımcılığın mağduru olan tüm uluslararası öğrencilere koruma sağlamak için üniversitelerimizin daha aktif bir rol üstlenmesini talep ediyoruz.

Üniversitelerimiz artık öğrencilerinin karşılaştığı sorunları görmezden gelemezler.

Yabancı düşmanı ve ırkçı tutumları yayarak bu korkunç koşulların oluşmasına katkıda bulunan KKTC hükümeti yetkililerine bu davranışlarına derhal son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Son olarak da, KKTC hükümetinin ırkçı nefret söylemini ve nefret suçunu suç kapmasına almasını, ırkçılığın tanımını yasal çerçevede yapmasını ve bunun yanında, tüm ilgili devlet kurumlarının ırkçılık ile mücadelede aktif rol alabilmelerinin önünü açacak ayrımcılık karşıtı bütüncül bir yasanın oluşturulmasını talep ediyoruz.

Imzacılar:

VOIS Cyprus, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Sivil Toplum İnisiyatifi, Kamerun Öğrenci Topluluğu, National Association for Nigerian Students - Turkish Zone