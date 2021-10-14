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Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan’a gitti, anı defterine Atatürk’ün o sözünü yazdı

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Almanya’da COVID-19’a karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan’ın Selanik şehrine geldi.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan’a gitti, anı defterine Atatürk’ün o sözünü yazdı

Almanya’da COVID-19’a karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan’ın Selanik şehrine geldi.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin tarafından karşılanan Türeci ve Şahin, ilk olarak Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

“ATATÜRK’ÜN DOĞDUĞU YERİ ZİYARET ETMEK BİZLER İÇİN ONURDUR”

Burada anı defterine duygularını yazan Türeci ve Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa’nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz.”

ATATÜRK EVİ

Atatürk Evi Müzesi, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik’teki evidir.

Selanik Belediyesi, Türkiye'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle 1933'te evi satın alıp Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmeye karar vermiş; satın alma işlemleri tamamlanıp hediye edilmesi 1937'de gerçekleşebilen ev 1953'te müze olarak açılmıştır.

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