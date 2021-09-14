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Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den çarpıcı açıklamalar: Covid-19’dan korkuyoruz

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Almanya’da BioNTech isimli şirketin kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, corona virüsü aşısı geliştirme süreçlerini yakından anlatan kitabın tanıtımı kapsamında İngiliz The Times gazetesine konuştu.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den çarpıcı açıklamalar: Covid-19’dan korkuyoruz

Almanya’da BioNTech isimli şirketin kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, corona virüsü aşısı geliştirme süreçlerini yakından anlatan kitabın tanıtımı kapsamında İngiliz The Times gazetesine konuştu.

Gazeteye kapsamlı açıklamalarda bulunan bilim insanları, corona virüsünün uğradığı mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu duyurarak durumun çok daha farklı boyutlara gidebileceği uyarısında bulundu.

Zoom üzerinden soruları yanıtlayan Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Uzun bir savaş olacak. Şu an sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz. Şu an kullanılan aşılar corona virüsünün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor. Fakat virüs oyunu değiştirecek yeni şeyler öğrenebilir. Mutasyonlar diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yollar bulabilir” yorumunu yaptı.

“MU OLMASA BAŞKASI OLUR”

Son dönemde Türkiye’de de tespit edilen ve Mu varyantı olarak adlandırılan yeni mutasyon ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şahin, verilerin analiz edildiğini altını çizdi. Şahin, “Mu varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir” dedi.

Özlem Türeci, mRNA tabanlı aşıların diğer hastalıklar için kullanılmasına zaman olduğunu söyledi.

Üçüncü doz fikrini desteklediğini söyleyen Şahin, “Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir. Daha az enfeksiyon olması daha iyi çünkü bu durumda virüs her seferinde daha tehlikeli bir mutasyona dönüşebilir” ifadesini kullandı.

Aşı karşıtları ile ilgili de açıklama yapan Şahin, “Bu sadece Covid-19’la mücadele değil. Bilgi kirliliği ile de ilgili. İnternette doğru ve yanlış bilgi çok var. Eğer aşı karşıtıysanız sizin düşüncenizi destekleyecek içerik her zaman bulabilirsiniz” dedi. İşin siyasileştirilmemesi için aşı çalışma verilerinin kamuya açık olduğunu söyleyen Şahin, “Başladığımız günden beri ilk klinik test verilerini yayınlıyoruz” dedi.

ŞAHİN: AŞI OLURKEN ENDİŞEM VARDI…

Corona virüsü aşısını ilk olanlardan olan Şahin ve Türeci, “Aşımızı Ocak ayının sonunda olduk. Çalışma hızımızı yavaşlatmamak için bütün çalışanlarımızın aşı olması sürecinin bir parçasıydı. Başta aşı olmadan önce endişelerim vardı. Yaş grubumu beklemeden aşı olmak etik olarak doğru  muydu gibi… Fakat herkes aşı olmamı söyledi ve hiçbir yan etki olmadı. Aşı tamamen iyi bir aşı” ifadesini kullandı.

Türeci ise, “Eğer yan etkiden çekiniyorsanız hiç ilaç almayın ya da hiç yemek yemeyin. Aşı olurken çok kendimden emindim. Aşı olmak sırtımdaki bütün yükü kaldırdı. Virüs ile çalışmak hepimizi çok kırılgan yapmıştı” yorumunu yaptı.

Türeci, mRNA teknolojisi kullanan aşıyı deneme süreçlerinin de detaylarını paylaştı. Türeci, “Pandemi bizim ilk kez denediğimiz alan oldu. Aşının başarısı mRNA teknolojisinin çok büyük potansiyeli olduğunu gösterdi” dedi. Türeci, “mRNA bazlı aşıları geliştirmeye yıllar önce başlamıştı. Aşının etkili olması ve düzenli olarka verilmesi gerekiyordu” ifadesini kullandı.

“CORONA VİRÜSÜ GİTMEYECEK”

Türeci ayrıca mRNA aşılarının gelecekte alerji gibi hastalıkları da engelleyebileceğinin altını çizdi. Türeci, “Fakat aşının corona virüsüne karşı başarılı olması bunun hemen diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmesin. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız” dedi.

Şahin ise, “Geriye dönüp baktığımda her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Zor bir savaş olmasına rağmen, bunu değiştirmek istemezdim. İkimize de Covid-19 bulaşmadı. Çok dikkatliyiz ve bütün önlemleri alıyoruz. Dikkatli olmak çok önemli bir konu. Bu virüsün  gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz” yorumunu yaptı.

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