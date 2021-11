Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Covid-19 aşısı olmayanlara öneri

Alman devlet medyası Deutsche Welle, BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le görüştü. Salgının gidişatı ve aşı ile ilgili yeni bilgileri paylaşan bilim insanları Covid-19’un gidişatını yorumladı.

Özlem Türeci, salgının ne zaman biteceğine dair, “Bu zor bir soru, çünkü virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve virüsün aşıya nasıl tepki gösterdiğinin değiştiğini öğreniyoruz. Salgının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak için bu bilgiye ihtiyacımız var. Fakat şu an şimdiden kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı söyleyebilirim. Şu an bunu hissediyoruz. Virüsle nasıl baş etmeyi öğreniyoruz. Birçoğumuz aşı oldu ve yeni özgürlükler kazanıldı. Nüfusun daha büyük kısmı bağışıklık kazandıkça daha özgürce hareket edebilir ve normalleşebiliriz” dedi.

BİRKAÇ YIL DAHA ARAMIZDA OLACAK

Corona virüsünün birkaç yıl daha olacağını dile getiren Türeci, “Henüz yanıtı net olmayan sorular var. Gelecekte şu anki aşılara bağışıklık kazanmış varyantların olup olmayacağını izleyeceğiz ve bu aşıların değiştirilip değiştirilmemesine ihtiyaç olup olmadığını izleyeceğiz. Zaman içinde corona virüsü yılda bir kez ya da iki yılda bir kez aşı olunan grip virüsü gibi olacak. Corona virüsü daha da yönetilebilen bir virüs olacak” ifadesini kullandı.

Şirketin CEO’su olan Uğur Şahin ise yeni varyantlara karşı ufak gruplarla yeni aşıların test edildiğini söyledi. Güney Afrika varyantı ile ilgili çalışmanın kısmen bittiğini söyleyen Şahin, Delta varyantı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Şahin, “Şu an aşının değiştirilmesine gerek yok. Fakat biz yeni varyantlar için aşı geliştirebildiğimizi ve onları klinik olarak test edebildiğimizi ve şu an kullandığımız aşılar gibi onların da güvenilir olduğunu göstermek istiyoruz” yorumunu yaptı.

AŞI OLMAYANLARA ÖNERİDE BULUNDU

Şahin, “Eğer gelecek birkaç yılda yeni bir varyant ortaya çıkarsa aşıyı adapte edebiliriz ve gerekli prosedürleri hızlıca yapabiliriz. Biz sakince aşının her iki yılda bir yeni bir mutasyona karşı değişmesi gerekirse yapabileceğimizi bilmek istiyoruz” dedi.

Uğur Şahin, bu kadar aşıya rağmen insanların aşı olmayı reddetmesiyle ilgili olarak, “İnsanların aşı olmaması hayal kırıklığı yaratmıyor. Biz şeffaf bir şekilde bilgi sağlıyoruz. Uzmanların medyada kendilerini ifade etmesi iyi bir şey. Benim önereceğim tek bir şey var o da tek taraflı bilgiye bakmamaları ve mümkünse iyi bir karar verebilmeleri için olabildiğinde geniş bir şekilde bilgi almaları” ifadesini kullandı.