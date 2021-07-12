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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması

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Fransız Les Echos sitesine konuşan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Covid-19'un etkisinin devam ederken, daha dirençli bir hâle de gelebileceğini anlattı.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması

Fransız Les Echos sitesine konuşan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Covid-19'un etkisinin devam ederken, daha dirençli bir hâle de gelebileceğini anlattı.

Türeci ve Şahin, mevcut sistemleri gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebileceklerini söyledi.

BioNTech'in Covid-19 aşısına ilişkin konuşan Şahin, şunları kaydetti:

"Aşımız iki tür koruma sağlıyor. Birincisi virüsü nötralize eden antikorlar diğeri ise T hücreleri ile geliştiriliyor. BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonu da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacak. Böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans gösterebilecek. Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz."

"KARAR YETKİLİLERE AİT"

Delta varyantı gibi yeni varyantların ortaya çıkması nedeniyle üçüncü bir doz aşıya ihtiyaç olabileceğini kaydeden Türeci, şu ifadeleri kullandı:

"Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir.

Türeci son olarak, ikinci ve üçüncü doz arasındaki sürenin kararının laboratuvarlara değil, ülkelerin yetkililerine ait olduğunu vurguladı.

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