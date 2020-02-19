Özlenen Tablo..!

Liglerimizde sık sık şiddet ve saha içi olumsuz davranışlara rastlıyoruz fakat bu kez Yeni Boğaziçi stadında 1461 İskele Trabzonspor’un yapmış olduğu centilmence hareket tüm çevreler tarafından taktir topladı.

BTM 1.Lig Kırmızı Grubu şampiyon bitirmeyi garantileyen Yeni Boğaziçi’ni geçtiğimiz hafta oynanan İskele Trabzonspor maçı öncesi sahaya çıkarken alkışlar eşliğinde karşıladı.

İskele ekibi hem rakibini tebrik etmiş hem de taktir toplamış oldu. Umarız bu centilmence hareketler diğer takımlarımıza ve çocuklarımıza da örnek olur.