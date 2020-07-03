‘Öznel İyi Oluş Programı’ hayata geçiriliyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önleme çalışmaları çerçevesinde “Öznel İyi Oluş Programı”nı hayata geçiriyor.

Programla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlenecek.

Başbakanlık Toplantı Salonu’nda yer alacak olan toplantı saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi’ye dayalı Öznel İyi Oluş Programı’nın hayata geçirilişi ile ilgili basın toplantısına Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve UKÜ temsilcileri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler katılacak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliğinde geliştirilen Öznel İyi Oluş Programı Girne ve Değirmenlik Belediyeleri ile işbirliğinde gerçekleştirilecek.