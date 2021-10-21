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Özoğuz Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

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Almanya'da 26 Eylül seçimlerinden birinci parti olarak çıkan SPD, Federal Meclis Başkanlığı için partinin sağlık politikaları sözcüsü Bärbel Bas'ı, Federal Meclis Başkanvekilliği için de eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'u aday gösterdi.
Özoğuz Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

Almanya'da 26 Eylül seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Federal Meclis Başkanlığı için partinin sağlık politikaları sözcüsü Bärbel Bas'ı, Federal Meclis Başkanvekilliği için de eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'u aday gösterdi.

Parti Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, adaylarla ilgili önerisinin meclis grubu yönetim kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini, karşı aday bulunmadığını bildirdi. Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekilini meclisteki en güçlü parti grubunun belirlemesi geleneğine işaret eden Mützenich, adaylarla ilgili diğer partilerin meclis gruplarını da bilgilendirdiklerini belirtti.

Seçimler sonrası yeni Federal Meclis, 26 Ekim'de kurucu oturum için toplanacak.

İlk Türk kökenli Başkanvekili olacak

Hamburg doğumlu SPD'li politikacı Aydan Özoğuz, göreve seçilmesi durumunda Almanya'nın ilk Türk kökenli Meclis Başkanvekili olacak. 2009 yılından beri SPD milletvekili olarak Meclis'te yer alan Özoğuz, 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcıları arasında yer almış, 2013-2018 yılları arasında ise Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil olmuştu.

SPD'nin son seçim galibiyetinin ardından Özoğuz'un adı, olası Meclis Başkan adayları arasında geçiyordu. SPD'nin Meclis Başkanlığına aday gösterdiği Bärbel Bas da 2009 yılından beri milletvekili. Bas ayrıca, 2019'dan bu yana SPD Meclis Grubu Başkanvekilliği görevini yürütüyor. Bas, göreve seçilmesi durumunda Federal Meclisin üçüncü kadın başkanı olacak.

Bärbel Bas

Bärbel Bas

Cumhurbaşkanı Steinmeier'e destek

SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, aday gösterilen iki ismin dışında yine SPD'li olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in önümüzdeki yıl göreve yeniden seçilmesini istediklerini de söyledi.

Mützenich, devletin zirvesindeki üç makamın da SPD tarafından doldurulmasının sorun oluşturup oluşturmayacağı yönündeki bir soruya, Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi tartışma konusu haline getirilmemesi gerektiği yanıtını verdi. Mützenich, Steinmeier'in Alman toplumunda büyük saygınlığı bulunan bir isim olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek yıl Şubat ayında yapılacak. SPD'nin önerdiği Steinmeier, ilk seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından da desteklenmişti.

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