Ozon yağının cilde faydaları hücreleri yeniliyor!

Ozon yağı nedir? Ozon yağının cilde faydaları neler? Ozon yağı nasıl sürülür? Bu mucizevi yağ ciltteki birçok problemi ortadan kaldırıyor!

Ozon yağı son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz, uzmanlar tarafından kullanılması önerilen insan sağlığı açısından oldukça faydalı olan bir besindir. Hem vücut sağlığı için hem de cilt sağlığı için oldukça faydalı olan bu yağın bilinmeyen faydalarını duyan şaşırıp kalıyor. Cilt sağlığı içinde oldukça yararlı olan bu yağın faydalarını sizler için araştırdık. Peki ozon yağının cilde faydaları nelerdir? Ozon yağı cilde nasıl uygulanır? Ozon yağı nereden alınır? Ozon yağının fiyatı nedir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı elmaelma.com'da.

CİLT HÜCRELERİNİ YENİLİYOR

Ozon yağının cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra ciltte oluşan akne ve sivilce gibi izlerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Nemlendirici özelliği olan ozon yağı makyaj temizlemek içinde birebirdir.

SIZMA ZEYTİNYAĞINDAN ELDE EDİLİYOR

Ozon yağı sızma zeytinyağından elde edilmektedir. Ozonlaşmış yağ yeteri kadar soğutulduğunda ozonu yıllarca muhafaza eder. Ozon yağı tedavisi Almanya, Fransa ve Japonya dahil birçok ülkede uygulanmaktadır.

RAHİM KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Ozon yağı rahim kanseri tedavisinde kullanılan bir yağdır. Bunun yanı sıra ayak ve parmak aralarında oluşan mantarları da yok etmektedir. Ozon yağının cilde olan faydaları ise saymakla bitmiyor.

YATAK YARALARINA İYİ GELMEKTEDİR

Ozon yağı selülitlerinde azalmasına yardımcı olur. Saçkıran için kullanılabilir ve yatak yaralarına da çok iyi gelmektedir. Çıbanları iyileştirebilir. Bebek bezi isiliğine iyi gelebilir.

DOĞAL BİR KOLTUKALTI DEODORANTI OLARAK KULLANILABİLİR

Ozon yağı tamamen doğal olduğu için hayvanlardaki yaralar içinde kullanılabilir. Bu yağı hayvanarın yalaması herhangi bir sorun teşkil etmez. Doğal bir koltukaltı deodorantı olarak kullanılabilir. Böcek ısırma ve sokmaları için kullanılabilir.