Öztabay'dan 'balkon mesajı': Biz bu balkonda çok güzel başarılar kutladık

TDP-MYK üyesi Avukat Ayşe Öztabay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı gönderisinde erken seçime yönelik balkon mesajı verdi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında yaşanan seçim düellosu sonrası ortaya atılan erken seçim kararı, ülkenin gündemini biranda değiştirdi.

Bir çok siyasi parti seçim hazırlıklarını hızlandırırken, erken seçim fikrine ilişkin açıklamaların da ardı arkası kesilmedi.

Son olarak dikkat çeken açıklamalardan biri koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'tan geldi.

Denktaş, hükümetten çekilmeyeceklerine vurgu yaparak yeni seçim sisteminin sıkıntı doğuracağına dikkat çekerek oy sayımlarının 24 saatte bitmesinin mümkün olamayacağını, oy kullanım merkezlerinin okullar olması nedeniyle okulların tam da sınav döneminde iki belki üç gün zorunlu tatile çıkabileceğini söyledi.

TDP'DEN BALKON MESAJI

Öte yandan son dönemlerde kamuoyuna yansıyan anketlerde oy oranını yükseltmesiyle öne çıkan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de erken seçim fikrine ilişkin 'balkon mesajıyla' göndermede bulundu.

TDP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Avukat Ayşe Öztabay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderisinde, aralarında Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ve diğer MYK üyelerinin de bulunduğu bir fotoğrafı, "Biz bu toplumumuza ait balkonda çok güzel başarılar kutladık... Gittikçe büyüyen memleket sevdasıyla mücadeleye devam edeceğiz” mesajıyla paylaştı.

MANASI BÜYÜK

Öztabay'ın TDP Lefkoşa Genel Merkez binasında bulunan sarı pancurlu balkonda çektiği fotoğraf, LTB Başkanlık yarışını kazandıktan sonra Harmancı'nın "bir hayalimiz vardı..." şeklinde hatırlanan balkon konuşmasını yaptığı yer olarak biliniyor.