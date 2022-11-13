Öztaş: 16 köyün insanına hizmet etmeye hazırız

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş belediyeciliğin sadece çöp toplamak, yol süpürmek olmadığını Geçitkale ve bölgesine iki yıl çalışarak uluslararası unvana sahip Cittaslow Belediyesi yaparak ispatladıklarını kaydetti. Bölgenin kuru tarım bölgesi olduğunu ifade eden Öztaş, bunun için de çeşitli araştırmalar yaptıklarını ve alternatif tarım yarattıklarından da bahsetti. Bölgedeki okullara iyi tarım bahçeleri kurarak Lefke’den Dipkarpaz’a kadar birçok okulun bu bahçelere ziyaretlere gelerek birçok çocuğa eğitim verdiklerini aktaran Hasan Öztaş, ata tohumlarını bu bahçelerde ekim yaparak denemeler yapıldığını ayrıca lavanta ekimi yaptıklarını ve bununla ilgili çok iyi bir dönüş aldıklarını söyledi.

“BELEDİYEYE İYİ GELİR GETİRECEK…”

Geçitkale-Dipkarpaz anayolu üzerinde 13 dönümlük bir araziye 30 bin kök lavanta ekimi başlanacağını ifade eden Öztaş, Türkiye’den de bir belediye ile iş birliği içinde olduklarını ve belediyeye iyi bir gelir getirecek bir hizmete başladıklarını söyledi. Öztaş, lavanta kokulu bir bölge yaratacaklarını, bununla birlikte bölge kadınlarının bir kooperatif çalışması olduğunu, bu kooperatifin amacının hasat edilecek lavantaların sonrasında sabun, hediyelik eşya, yağ ve bunlar gibi ürünleri satışını yapmak olduğunu belirtti.

“BÖLGE İNSANININ ZAMAN GEÇİRİP MUTLU OLABİLECEĞİ ALAN YARATTIK”

Öztaş ayrıca Geçitkale-Sütluce arasında belediye olarak Üretim Yaşam Merkezi kurduklarını bu merkezde çocukların, engellilerin ve kadınların etkinlik yapabilecekleri, el sanatları, el işleri ve buna benzer zaman geçirip mutlu olabilecekleri bir alan oluşturduklarını söyledi. Bu merkeze bir de kütüphane kurduklarını dile getiren Öztaş, tüm bölge insanının zaman geçirebileceği bir yer olduğunu söyledi. Bu merkezde siyası meclis dışında kadın meclisi, çocuk meclisi ve engelli meclisi de kurduklarını belirten Öztaş, bu meclislerin aldıkları karaları kendilerine ilettiklerini ve bu kararları değerlendirip yerine getirdiklerini söyledi. Öztaş, amaçlarının yeni oluşan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı 16 köyün insanlarına belediyenin bu güzel imkanlarından faydalandırmak olduğunu belirtti.