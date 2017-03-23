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Öztaş: “özümüzle, sözümüzle beldemiz için çalışıyoruz”

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Öztaş: “özümüzle, sözümüzle beldemiz için çalışıyoruz”
Geçitkale Belediyesi belde sınırları içinde altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Geçitkale Belediyesi’nin, kendi öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden sağladığı finansman desteği ile çalışmalarını sürdürdüğü projeler kapsamında, belde sınırları içinde altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları devam eden projeler, Sütlüce’de engelli bireylerin rahatça kullanabileceği kaldırım çalışmaları, Çamlıca’da Kültür Evi yapımı, Mallıdağ’da geniş bir alana yayılan park ve çevre duvarlarının yapımı, Yamaçköy’de köy içi düzenleme, istinat duvarı ve dış mekan spor aletlerinin yerleştirilmesi için mekan oluşturacak bahçe düzenlemesi, Çınarlı’da çocuk parkı yapımı, İncirli Mağara çevre düzenlemesi, çardak, oturma alanı yapım çalışmaları, Geçitkale’de büyük dere taş duvar yapımı, meydan ve çevre düzenlemesi olarak sıralandı. Açıklamada, Geçitkale’de su drenaj çalışmaları ve yolların asfaltlanmasının 2’nci etap projesinin ihalesine çıkıldığı da belirtildi.

ÖZTAŞ: “ÖZÜMÜZLE, SÖZÜMÜZLE BELDEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Projeler hakkında açıklama yapan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Sözümüzle yola çıktık. Özümüzle, sözümüzle beldemiz için çalışıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir’’ dedi.

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