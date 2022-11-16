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Öztaş: Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz!

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Öztaş: Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz!
Öztaş: Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz!

Geçitkale-Serdarlı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Başkan adayı ve Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, 2014 yılından beri daha güzel, daha temiz, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir, köyden kente bir Geçitkale Beldesi yaratmak için yola çıktıklarını vurguladı. Geçitkale ve beldesinin coğrafi güzelliklerini ortaya çıkarıp, var olan değerlere sahip çıkmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Öztaş, “Mirasımızı, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu görevi yürütüyoruz” dedi.

 

ÖZTAŞ: GERÇEK VE AYAKLARI YERE BASAN PROJELERLE İLERLİYORUZ

Her zaman yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceklerini kaydeden Öztaş, geçmiş dönemde bunu başardıklarını belirtti. Bölgedeki ziyaretler sırasında konuşan Geçitkale Serdarlı Belediyesi CTP Başkan adayı Hasan Öztaş, hayali ve bütçe olanaklarının çok üzerinde projelerle değil, gerçek ve ayakları yere basan projelerle ilerlediklerinin altını çizdi. Geçitkale ve belde halkını “Ben yaparım olur” mantığıyla değil, ortak akılla yöneterek tüm memlekete örnek olduklarını belirtti. Önceliklerinin insan odaklı hizmet anlayışı olduğunu anımsatan Öztaş, “Belediye yönetimine halkımızı katmayı başardık. Bölge haklıyla birlikte, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları ile iş birliği içinde şeffaf ve katılımcı uygulamaları hayata geçirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

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