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Öztiğit: Kurumları batıranlardan hesap sorulacak!

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Öztiğit, Sosyal Medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Öztiğit: Kurumları batıranlardan hesap sorulacak!

İşte açıklama;

Seçim zili çalınca anlaşılan birilerini gaileler basmış!

Küçük ortaklardan biri de yaptığı usulsüzlüklerini aklama derdine düşmüş.

Ağustos ayında TPIC‘den aldığı 3 ayrı yakıtın analiz sonuçları limit dışı çıkan,

Bakanlar Kurulu'nun kendisine verdiği yetki ile "Teknik şartnameye uygun" yakıt alması gerekirken, buna uymayan, TPIC’e kesilmesi gereken 237 bin $’lık cezayı kesmeyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Arıklı, hükümetten gider ayak suçlarından kurtulmaya çalışıyor.

Bakanlar Kurulu kararında yer alan ‘Teknik şartnameye uygun yakıt alınacak’ ibaresi kaldırılıp, yerine sadece ‘Yüzde 1 kükürt oranı olan yakıt alınacak’ ibaresi getirmeye çalışmak anlaşılan yeterli gelmemiş.

Şimdi de Bakanlar Kurulu’na önerge yapıp kurumun kirli ve limit dışı yakıt almış duruma düşmemesi için formül üreterek geriye dönük işlediği suçlara ortak arayışına girişmiş.

Suça ortak olup olmamak ortakların bileceği iş.

Ama bu işten öyle kolay kurtulmak yok.

Sizleri “yasa dışı iş yapıyorsunuz, kendi aldığınız kararlara bile uymuyorsunuz diye” aylarca uyardık. Ama siz bildiğinizi okumaya, halkı zehirlemeye ve kurumu zarara sokmaya ısrarla devam ettiniz.

Bizlere de konuyu yargıya taşımaktan başka çare bırakmadınız.

Konu şimdi mahkemede. Orijinal belgeler, dosyalar da mahkemede.

Az kaldı…Yapılanların hesabı mutlaka sorulacak.

Az biraz sabır.

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