Öztörel İskele'de adaylığını açıkladı

Hüseyin Öztörel İskele'de CTP İskele İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele İlçe kongresi yaklaşırken, bölgenin genç isimlerinden Hüseyin Öztörel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

CTP içerisinde yıllardır farklı kademelerde görev yapan Öztörel, İskele'de uzun yıllar İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığı ile İskele İlçesi Kurumsallaşma platformu başkanlığını da yürüttü.

İşte açıklama;

CTP yıllardır barış emek mücadelesini devam ettirmektedir. Yaşadığımız mevcut koşullar toplumumuzun çok ciddi siyasi ,ekonomik baskılar altında yaşamasını adeta çekilmez hale getirmiştir.

CTP bu süreçte toplumla birlikte bu mücadelede toplumdan taraf politikalarını ortaya koymaya devam edecektir. Biz parti üyelerine de bu süreçte büyük görevler düşmektedir. İskele ilçesinde de partimizin ortaya koyacağı toplumsal sorumluluktan ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Bundan hareketle CTP’nin İskele ilçesinde yapılacak olan 4 Ağustos’taki İskele İlçe Kongresi’nde ilçe başkanlığına adayım.