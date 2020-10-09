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Öztrak: Dolar ne zaman rekor kırsa Erdoğan soluğu Katar'da alıyor

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak,"Dolar ne zaman Türk Lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan, apar topar soluğu Katar’da alıyor. Borç alan emir alıyor" dedi.
Öztrak: Dolar ne zaman rekor kırsa Erdoğan soluğu Katar'da alıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Dolar ne zaman Türk Lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan, apar topar soluğu Katar’da alıyor" diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: "İşler böyle gidince bize borç veren Emir, her seferinde biraz daha tepeden bakar halde duruyor. Milletimiz de bu fotoğrafı görüyor? Sadece Emir mi? Erdoğan, 'Bu can bu tende kaldıkça alamazsınız' dediği Rahip Brunson’ı bir gecede Trump istedi diye Beyaz Saray'a gönderdi. Kendisine ‘Aptal olma’ diye mektup yazan Trump’ın yüzüne mektubu çarpamadı. Barış Pınarı Harekâtı hedeflerine ulaşmadan ordumuzu neden durdurdu? 36 askerimiz şehit olduktan sonra bunun hesabını sormaya gidiyor diye düşünürken Kremlin’de Putin’in kapısında ayakta bekledi mi beklemedi mi? Bunlar bizim içimizi acıtıyor. Borç alan emir alıyor. Bu manzarayı büyük bir acıyla izlemek zorunda kalıyoruz."

'LAFA GELİNCE 'FATİH'İN İSTANBUL'U FETHETTİĞİ YAŞTASIN' 

Öztrak, iktidarın işsizliğe çare bulmak yerine “Acıyı bal eyleyin, yoklukta sabreyleyin” diye, millete vaaz verdiği söyleyerek "İktidarlar sabır tavsiye etmez. Milletin derdine derman olur" ifadelerini kullandı. Öztrak, şöyle konuştu:

"İşsiz vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon kişi artarak 11 milyona dayandı. Gerçek işsizlik oranımız yüzde 30,4’e ulaştı. Bir de işi olmayıp, işte görünenler var. Ücretli zorunlu izine çıkartılan vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu buldu. Bu vatandaşlarımız ayda 1.168 lirayla hayata tutunmaya çalışıyor. 

İşsizlik en çok bu ülkenin umudu gençlerimizi ezip geçiyor. Lafa gelince, “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” diyerek gençlerimize gaz veriyorlar. Ama bugün Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşlarda olan 5 milyon gencimize ne iş ne de eğitim verebiliyorlar.  Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon gencimiz evde oturuyor anasının babasının eline bakıyor. Buna çare bulma makamında olanlar ne yapıyor? ‘Acıyı bal eyleyin, yoklukta sabreyleyin’ diye, millete vaaz veriyorlar. İktidarlar sabır tavsiye etmez. Milletin derdine derman olur. Muktedir olur. Ama tüm politikaları iflas etti, devletin kurumlarını çökerttiler, artık ülkeyi yönetmeye muktedir değiller. Şimdi millet yoklukta sabredecek, saray ise israf edecek, millete baskı yapacak, sindirmeye çalışacak, milleti yokluğa, yoksulluğa mahkûm etmek için elinden geleni ardına koymayacak."

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