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Öztürk: 60 Gün Olan Seçim Yasakları Süresi 40 Güne Düşürüldü

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Tasarı 17 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’na Sunulacak
Öztürk: 60 Gün Olan Seçim Yasakları Süresi 40 Güne Düşürüldü

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bugünkü toplantısında Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nı görüştü.

İvedi olarak komite gündemine gelen yasa tasarısı onaylanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildi.
Yasa Tasarısı’nda yer alan düzenlemelerle seçim yasakları süresinin kısaltılması hedeflendi, 60 gün olan seçim yasakları süresi 40 güne düşürüldü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, BRT’de ‘17.Saat’ programına katılarak komite çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Öztürk, 60 gün olan seçim yasakları süresinin 40 güne düşürüldüğünü belirtti ve yasa tasarısına ilişkin düzenlemelerin oybirliğiyle Genel Kurul’a sevk edildiğini söyledi.

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