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Öztürk: Asgari Ücretli Üzerinden Siyaset Yapmaktan Vazgeçin

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Öztürk asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.
Öztürk: Asgari Ücretli Üzerinden Siyaset Yapmaktan Vazgeçin

İşte açıklama:

Her türlü mal ve hizmetlere aşırı derecede zam yapılırken, halkın her kesimi geçim derdinde iken, zamları geri aldırmayı başaramayan hükümet partilerinin asgari ücret üzerinden popülist yaklaşımlar yapması kabul edilemez!

Ülke gerçekleri dikkate alınarak bir an önce asgari ücretin belirlenmesi ve dar gelirli insanların rahatlatılması gerekmektedir. Bugün brüt asgari ücretin 7.000-TL olarak belirlenmesi dahi açlık sınırının altında olacaktır. Keza Sosyal Sigorta emeklilerinin bir çoğunun maaşının asgari ücretin altında olduğunu dikkate alarak, onların maaşının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması için tedbir alınmalıdır.

Asgari ücretin gerçekten asgari geçim için gereken seviyeye çıkarılması gerekirken, işverenler için de gereken desteğin sağlanması kaçınılmazdır. Aksi takdirde, kayıt dışı çalıştırma ve işten durdurmalarla karşılaşılması kaçınılmazdır!

Yeniden Doğuş Partisi olarak, çalışma barışının sağlanması ve özellikle özel sektörde çalışan çoğu sendikasız işçilerin haklarının korunması için denetim yapılması ve tedbirler alınması gerektiğini vurgular, bu konun takipçisi olacağımızı belirtiriz.

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