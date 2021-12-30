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Öztürk: Başbakan Hükümetin İki Bakanlığının KAYAD' la İmzaladığı Protokollerin Arkasında Olup Olmadığını Açıklamak Zorunda

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YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten Protokol Eleştirisi
Öztürk: Başbakan Hükümetin İki Bakanlığının KAYAD' la İmzaladığı Protokollerin Arkasında Olup Olmadığını Açıklamak Zorunda

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, hükümetin başı olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun; iki bakanlığın KAYAD’la imzaladığı protokollerin arkasında olup olmadığını açıklamak zorunda olduğunu söyledi.


YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında 8 Aralık’ta imzalanan protokolün mahiyetinin açıklanmadığını hatırlatarak, “AB’nin seçim öncesi bazı sivil toplum örgütlerine yapacağı 2.5 milyon Euro yardımdan KAYAD da yararlanmış mıdır? Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında imzalanan bu protokol, bir proje olarak AB den destek görmekte midir?” diye sordu.


Bakanın çıkıp kamuoyuna, “Toplumsal cinsiyet adaleti” kavramından ne anladığını, pilot bir okulda çocuklara bu derslerin nasıl verileceğini açıklamak zorunda olduğunu”  belirten Öztürk, Bakan’ın kendisini dostane eleştirenleri, “çağ dışı kafalar” olarak nitelendirmesini de kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.


Benzer bir protokolün KAYAD ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı arasında da imzalandığını öğrendiklerini belirten Öztürk,  “Sözde milliyetçi partilerin 2 bakanının, seçim öncesi birdenbire depreşen AB destekli KAYAD sevdasını anlamış değiliz” dedi.


Hükümetin hiçbir bakanının; “Bu bizim konumuz değil” deme lüksüne sahip olmadığını söyleyen Öztürk, “Başbakan hükümetin başı olarak derhal bir açıklama yapmalı ve hükümet olarak bu protokollerin arkasında olup olmadığını açıklamak zorundadır” dedi.

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