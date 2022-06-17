Öztürk: Belediyeler artık sürdürülebilir bir noktada değil, yasa acilen geçmeli

Öztürk, komitenin hükümet kurulur kurulmaz çalışmalarına başladığına işaret ederek, seçim ve halk oylaması yasasının görüşüldüğünü ve seçimlerin Kasım ayı sonunda, Pazar günü yapılması ve seçim yapılana kadar mevcut seçilmişlerin görevlerine devam etmesi yönünde onaylandığını ifade etti.

Belediyelerin artık sürdürülebilir noktada olmaktan çıktığına değinen Öztürk, gelinen aşamada yasanın acilen geçmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın belediye seçimlerini 2 yıl erteleyerek ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu anımsatan Öztürk, KKTC’de ise seçim için Kasım ayının komitede onaylandığını, bunun kısa bir süre olduğunu ancak muhalefetin bu noktada ısrarı bulunduğunu söyledi.

Salı günü komite gündemine gelmesi beklenen Yol Güvenliği Yasası’nın yasalaşmasıyla birlikte de artık trafikte uyuşturucu denetiminin de yapılabileceğine işaret eden Öztürk, uyuşturucu alıp yola çıkmanın yaratacağı sıkıntılara değindi.

Öztürk, Gazeteciler Birliği’nin eylemlerine neden olan 3 ceza yasa tasarısıyla ilgili olarak da birlik yetkilileriyle uzun soluklu bir toplantı yaptıklarını ve hangi maddelerde itirazları olduğunu sorduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ise yasaların tamamen geri çekilmesini istediğini kaydeden Öztürk, günümüz koşullarında yapılmak istenenin yasalarda düzenleme olduğuna değindi.

Öztürk, ilk gelen tasarıda bazı sıkıntılar bulunduğunu ve bu sıkıntının giderildiğini kaydederek, ancak birlik yetkililerinin üç yasanın gündemden kalkması önerisi getirdiğini ifade etti.

Öztürk, ifade özgürlüğünün, herkese istendiği gibi hakaret etme hakkı vermemesi gerektiğine işaret etti.

Günümüz koşullarında mevcut yasaların yeterli olmadığını, bilişim sistemleri kullanılarak hakaretin suç kapsamına alınmak istendiğine değinen Öztürk, makamlara saygı göstermek gerektiğini söyledi.

Öztürk, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin eyleminin bir hak arayışı ve en doğal hak olduğunu ve yanlış bulmadıklarını ancak birlik yetkililerinden sıkıntıları kendileriyle görüşmelerini beklediklerini ifade etti.