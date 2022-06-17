  • BIST 2.507,94
  • Altın 1027.346
  • Dolar 17.2818
  • Euro 18.1348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Öztürk: Belediyeler artık sürdürülebilir bir noktada değil, yasa acilen geçmeli

» »
Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programında komite çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öztürk: Belediyeler artık sürdürülebilir bir noktada değil, yasa acilen geçmeli

Öztürk, komitenin hükümet kurulur kurulmaz çalışmalarına başladığına işaret ederek, seçim ve halk oylaması yasasının görüşüldüğünü ve seçimlerin Kasım ayı sonunda, Pazar günü yapılması ve seçim yapılana kadar mevcut seçilmişlerin görevlerine devam etmesi yönünde onaylandığını ifade etti.

Belediyelerin artık sürdürülebilir noktada olmaktan çıktığına değinen Öztürk, gelinen aşamada yasanın acilen geçmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın belediye seçimlerini 2 yıl erteleyerek ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu anımsatan Öztürk, KKTC’de ise seçim için Kasım ayının komitede onaylandığını, bunun kısa bir süre olduğunu ancak muhalefetin bu noktada ısrarı bulunduğunu söyledi.

Salı günü komite gündemine gelmesi beklenen Yol Güvenliği Yasası’nın yasalaşmasıyla birlikte de artık trafikte uyuşturucu denetiminin de yapılabileceğine işaret eden Öztürk, uyuşturucu alıp yola çıkmanın yaratacağı sıkıntılara değindi.

Öztürk, Gazeteciler Birliği’nin eylemlerine neden olan 3 ceza yasa tasarısıyla ilgili olarak da birlik yetkilileriyle uzun soluklu bir toplantı yaptıklarını ve hangi maddelerde itirazları olduğunu sorduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ise yasaların tamamen geri çekilmesini istediğini kaydeden Öztürk, günümüz koşullarında yapılmak istenenin yasalarda düzenleme olduğuna değindi.

Öztürk, ilk gelen tasarıda bazı sıkıntılar bulunduğunu ve bu sıkıntının giderildiğini kaydederek, ancak birlik yetkililerinin üç yasanın gündemden kalkması önerisi getirdiğini ifade etti.

Öztürk, ifade özgürlüğünün, herkese istendiği gibi hakaret etme hakkı vermemesi gerektiğine işaret etti.

Günümüz koşullarında mevcut yasaların yeterli olmadığını, bilişim sistemleri kullanılarak hakaretin suç kapsamına alınmak istendiğine değinen Öztürk, makamlara saygı göstermek gerektiğini söyledi.

Öztürk, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin eyleminin bir hak arayışı ve en doğal hak olduğunu ve yanlış bulmadıklarını ancak birlik yetkililerinden sıkıntıları kendileriyle görüşmelerini beklediklerini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor!17 Haziran 2022 Cuma 14:13
  • Süt bedelleri ödeniyor17 Haziran 2022 Cuma 12:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 20 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak17 Haziran 2022 Cuma 11:46
  • TDP Eğitim Komitesi: ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Açıkça Anayasal Suç İşlemektedir’’17 Haziran 2022 Cuma 11:43
  • Görev şehidi Nihad Elmas Pazartesi mezarı başında anılacak17 Haziran 2022 Cuma 11:34
  • Özersay: Büyük bir ihtimal ile yerel seçim yeniden ertelenir...17 Haziran 2022 Cuma 11:31
  • KTÖS:Demokratik Örgütlere Açık Çağrımızdır!17 Haziran 2022 Cuma 11:21
  • Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu17 Haziran 2022 Cuma 11:20
  • KTOEÖS Basın Bildirisi yayımladı17 Haziran 2022 Cuma 11:12
  • Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!17 Haziran 2022 Cuma 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti