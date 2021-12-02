  • BIST 1.874,45
  • Altın 756.79360
  • Dolar 13.4073
  • Euro 15.1947
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Öztürk: Daha fazla insana dokunacağım

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan "Çiğdem Aydın’la Günaydın" isimli programa konuk olarak soruları yanıtladı.
Öztürk: Daha fazla insana dokunacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan "Çiğdem Aydın’la Günaydın" isimli programa konuk olarak soruları yanıtladı.

“BU KADAR FAZLA ADAY ADAYI BEKLEMİYORDUM”

İskele’de partisinden 12 kişinin aday adayı olduğuna işaret eden Öztürk, bu kadar fazla aday adayı beklemediğini belirtti. Öztürk, “Partiye katkısı olacaktır. Güzel oldu” dedi.

Donanımlı kadınların karar verici yerlerde olması gerektiğini ifade eden Öztürk, halkın siyasetten şikayet ettiğini fakat Cumhuriyet Meclisinde aynı yüzlerin olduğunu söyledi. Öztürk, “Daha fazla yeni isim olmalı” dedi.

“TOPLUMSAL MENFAATLER ÖNE ÇIKMALI”

Yeni dönemle ilgili konuşan Öztürk, bireysel menfaatler yerine artık toplumsal menfaatlerin öne çıkması gerektiğini kaydetti. Öztürk, vizyonu bulunan adayların Meclis’te olması gerektiğini söyledi.

“DAHA FAZLA İNSANA DOKUNACAĞIM”

Bir sonraki dönemde Mecliste olacağına inandığını ifade eden Öztürk, “Eğer geçen seneki gibi Meclis performansı olacaksa artık aday olmayacağım. İşin mutfağındayım fakat halkın içinde pek yer alamadım. Yapmak istediklerimi yapamadım. Tecrübeliler ‘biz varız’ dedi. Kenara çekildik, performansımı gösteremedim. İyi işler yapmak istiyorum” dedi.  Koltukların gelip geçici olduğunun altını çizen Öztürk, milletvekilliği sonrası insanların kendisine ‘bravo’ demesini istediğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisindeki çalışmalarına da değinen Öztürk, 5 komitede çalıştığını belirtti. Öztürk, bazı vekillerin komitelerde yer almayı istemediğini dile getirerek, “Daha az komite, daha çok insanın içinde olacağım, daha fazla insana dokunacağım. Kıbrıs’ın siyaseti bu şekilde” dedi.

“KAMU, HALK İÇİN VAR”

Kamuya ciddi bir şekilde dokunuş gerçekleşmesi gerektiğini belirten Öztürk, emekli birinin, çalışan birinden fazla kazanmaması gerektiğini söyleyerek, ülkedeki kamu alanına dokunulması gerektiğini belirtti. Öztürk, kamu sektörü halk için var, işini yapmayanı durdurmak gerekiyor” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun genel başkanlığa güçlü bir şekilde başladığının altını çizen Öztürk, seçime çok az bir zaman kaldığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesi devam ediyor02 Aralık 2021 Perşembe 11:25
  • HP'de aday bulma sıkıntısı yaşanıyor!02 Aralık 2021 Perşembe 11:00
  • Kan donduran rapor: CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarını gizliyor02 Aralık 2021 Perşembe 10:55
  • Pek çok bölgede elektrik kesintisi!02 Aralık 2021 Perşembe 09:47
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?02 Aralık 2021 Perşembe 09:44
  • Dr. Vaiz: Hasta yakını "2 gün önce battık diye bağırmaya ve sol göğsüne vurmaya başladı" dedi02 Aralık 2021 Perşembe 09:30
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?02 Aralık 2021 Perşembe 09:23
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (2 Aralık 2021)02 Aralık 2021 Perşembe 09:22
  • KIB-TEK resmen battı! Çok büyük zarar oluştu!01 Aralık 2021 Çarşamba 21:49
  • Bakan Pilli, Girne Bölgesindeki Belediye Ve Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti01 Aralık 2021 Çarşamba 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti