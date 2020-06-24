Öztürk: “HP’nin de alınması gereken bakanları vardı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, özel uçak meselesinde Halkın Partisi’nin (HP) de alınması gereken bakanları olduğunu belirterek, “Bir hata varsa İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın da görevden alınması gerekir” dedi.

Öztürk, HP’nin UBP’yi dizayn ettiğine dair bir şeyler konuşulduğunu, ama kendisinin bir şey bilmediğini belirterek, “Kabinede değilim, herkesin duyduğu kadar duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

HP’nin de alınması gereken bakanları olduğunu vurgulayan Yasemin Öztürk, “Bir hata varsa İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın da görevden alınması gerekir.

Sadece Ünal Üstel’in görevden alınmasını doğru bulmuyorum. Tüm her şeyin sorumlusunun bir kişi olduğunu söylemek yanlış” şeklinde konuştu.