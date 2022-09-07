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Öztürk: Kalıcı çözüm için gerekli adımları atıyoruz

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Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev kaldırıldı.
Öztürk: Kalıcı çözüm için gerekli adımları atıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde personel eksikliği sorunun geçici olarak giderildiğini, kalıcı çözüm için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Bakanlığın personel eksikliğini gidermesiyle 4 sendikanın grevi sonlandırdığı bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen) yetkilileriyle toplantı yaptı.

6 personel alımı için Mart 2023’te münhal açılacak

Öztürk, söz konusu birimlerdeki personel eksikliğinin geçici olarak giderildiğini, bakanlığın soruna kalıcı çözüm bulmak için gerekli adımları attığını aktardı.

Öztürk, göreve geldiklerinden itibaren kangrenleşmiş sorunları çözüme kavuşturma kararlılığı ile hareket ettiklerini, ehliyet birimlerindeki personel eksikliğinin giderilmesi için Trafik Dairesi Mayıs 2020’de münhal talebinde bulunduğunu söyledi.

Taleplerinin geç de olsa yanıt bulduğunu belirten Öztürk, söz konusu birimlere altı personel alımı için Mart 2023’te münhal açılacağını kaydetti.

Ehliyet harçları..

Öztürk, ehliyet birimlerinde yığılmayı önlemek için ehliyet harçlarının bugünden itibaren, sadece şoför okulları tarafından, Vergi Dairesi’nin banka hesaplarına yatırılabileceğini belirtirken, çalışanların iş yükünün azaltılması için Mart 2023'te personel alımı yapılacağını açıkladı.

Müsteşar Öztürk, şoför okullarının Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankasında bulunan hesaplara, bizzat banka şubelerine giderek veya internet üzerinden havale yoluyla ehliyet harçlarını yatırabileceklerini, vatandaşların ise hem banka üzerinden hem de ehliyet birimine giderek ödeme yapabileceğini kaydetti.

Öztürk, ehliyet harcını internet üzerinden banka havalesi olarak veya banka şubelerine giderek yatıracakların, ödemenin ne için yapıldığını belirtmesi gerektiğini, Sürüş Ehliyeti Birimine gideceğinde de, istenen belgeler yanında banka dekontunu da yanında götürmesi gerektiğini ifade etti. 

"Sıkıntıların farkındayız ve olaylara çözüm odaklı yaklaşıyoruz"

Yeni personel alımlarıyla birlikte iş yükünün azalacağını aktaran Öztürk, ehliyet harçlarını bankalara ödeme kolaylığının sunulmasıyla birlikte ehliyet birimlerindeki yığılmanın azalacağını ifade etti.

Öztürk, şunları kaydetti:

 “Sıkıntıların farkındayız ve olaylara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Personel sıkıntısı konusu geçici olarak çözüldü. Ancak biz kalıcı çözüm istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Yakın zamanda da çalışmalarımız olumlu sonuç verecektir. Ehliyet harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebilmesi için de çalışmalarımız sürüyor.”

Sendikalar toplantı sonrasında grevi kaldırdığını duyurdu

Toplantıda söz alan sendika yetkilileri ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorunu çözme konusunda yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sendikalar toplantı sonrasında Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grevi sonlandırdığını duyurdu.

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