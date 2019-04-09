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Öztürk: “Uyuşturucuyla ilgili tehlike bangır bangır geliyor”

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda bir sonraki güncel konuşmayı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, ülkedeki “uyuşturucu ve alkol sorunu”yla ilgili yaptı.
Öztürk: “Uyuşturucuyla ilgili tehlike bangır bangır geliyor”

asemi Öztürk, ülkede uyuşturucuya ilişkin tehlikenin “bangır bangır” geldiğini kaydetti.

Uyuşturucuya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalara ilişkin bilgi aktaran Öztürk, gençlerin korunamadığını belirtti, alkol komasına giren öğrenciyi örnek gösterdi.

Uyuşturucunun ekonomik sıkıntılardan daha büyük bir sorun olduğunu belirten Öztürk,  Meclis, Hükümet ve tüm kurumların bundan sorumlu olduğunu söyledi.

Ülkede rehabilitasyon ve tedavi merkezi ihtiyacına da işaret eden Yasemi Öztürk, uyuşturucu kullanım yaşının ilkokullara indiğini belirtti.

Yasemi Öztürk, bu konu ile mücadele için polis personel sayısının arttırılması gerektiğine de ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yeni nesilleri uyuşturucudan korumak için eğitim müfredatlarına konması gerektiğini düşündüğünü ve bu yönde adım atıldığını öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, bu konuda tespit edilenlerin sadece kullanıcı olmasını da eleştirerek niye “Niye büyük satıcılar yakalanmıyor?” diye sordu.

BESİM: “ÇATALKÖY’DEKİ MERKEZ İÇİN EN KISA SÜREDE İHALEYE ÇIKILACAK, MERKEZ BİRKAÇ AY İÇİNDE DEVREDE OLACAK”

Öztürk’ü yanıtlayan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çatalköy’deki Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’yle ilgili gelinen noktayı anlatarak, bina için en kısa sürede ihaleye çıkılacağını belirterek, tecrübeli bir psikiyatristin de buraya görevlendirileceğini söyledi.

Besim, tahliller için cihaz ihalesine de çıkıldığını, birkaç ay içerisinde bu merkezin gerektiği şekilde devrede olacağını kaydetti.

Besim, bu konuda tüm birimlerin el ele vererek mücadele etmesi gerektiğini belirterek, kanda uyuşturucu bakan cihazın da 1 ay önce geldiğini, kimyagerlerin de gerekli eğitimleri aldığının müjdesini vermek istediğini söyledi.

Bakan Besim, konuşmasının ardından konuyla ilgili soruları cevapladı.

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