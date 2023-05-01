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Öztürkler, 1 Mayıs mesajı

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Öztürkler, 1 Mayıs mesajı
Öztürkler, 1 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler,  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı.

Öztürkler, açıklamasında "Ortaya koyduğumuz emek ve ürettiklerimiz kadar varız. Onun içindir ki alın teri kutsaldır. Alın teri ve emeği ile var olan, var eden tüm emekçilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyor, din, dil ve ırk ayrımcılığının olmadığı daha adil, güzel bir dünya dileklerimle, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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