Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

ÖZTÜRKLER, “23 NİSAN, ATATÜRK’ÜN ULUSAL EGEMENLİĞE OLAN İNANCININ, TÜRK EVLADINA OLAN İTİMADININ BİR NİŞANESİDİR”

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Öztürkler Mesajı;

“Büyük Türk Ulusunun istiklale giden emsalsiz mücadelesinde çok önemli bir rol oynayan Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan gününün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istikbalimiz olan tüm dünya çocuklarına ithafen bayram ilan edilmesi çok kıymetlidir.

23 Nisan 1920 tarihi, büyük fedakârlıklar ve mücadeleler sonucunda Türk ulusunun özgürlüğüne kavuştuğu Kurtuluş Savaşı’nın gerçek kahramanı Türk Halkının iradesine saygının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gücünün tüm dünya milletlerince anlaşılması, görülmesidir.

Demokrasi ve halk iradesinin taçlandırıldığı Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dünya devleti olarak, ilelebet yaşaması için geleceğin mimarı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenliğe olan inancının, Türk evladına olan itimadının bir nişanesidir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, istikbalin mimarı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”.