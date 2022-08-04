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Öztürkler: 27 Kasım'da Belediyeler Birleşmiş olarak seçime gidilecek

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 27 Kasım’da yapılacak olan yerel seçimlerin tarihi ile ilgili bir sorunun olmadığını belirterek, “Belediyelerde birleştirme yapılarak seçime gidileceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.
Öztürkler: 27 Kasım'da Belediyeler Birleşmiş olarak seçime gidilecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası programında ‘Belediyeler Reformu’ ve yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyeler Reformu konusunda yasal değişikliği ortaya koyarken belediye başkanları ve muhtarların görev sürelerinin seçim tarihine kadar devam etmesi konusunda karar alındığını hatırlatan Öztürkler, “27 Kasım’da yerel seçimlerin tarihi ile ilgili artık bir sorunumuz yok” dedi.

Ağustos’un ortasına doğru sürecin tamamlanacağını açıklayan Öztürkler, “Belediyelerde birleştirme yapılarak seçime gidileceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

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