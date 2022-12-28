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Öztürkler: 29 Köyün altyapı çalışmaları tamamlandı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları kapsamında 8 aylık sürede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Öztürkler: 29 Köyün altyapı çalışmaları tamamlandı

‘Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet Götüreceğiz’ sözünün üstüne çalışmalarını hızlandıran ekiplerin aynı anda birçok köyde yürüttüğü altyapı çalışmaları sonucunda önemli yol alındığını belirten Öztürkler, “Her hafta bir köyümüze hizmet götürme hedefimizin üzerine çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öztürkler, KKTC sınrlarında olan 29 köyün kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

28 köyümüze 45 km yol altyapısı götürüldüğünü, 9 köye de elektrik altyapısı sağlandığını dile getiren Öztürkler, “12 yıl sonra ilk kez mevlevi ve şahiner köyümüze içme ve kullanım su için gerekli altyapı hizmetleri götürüldü” dedi.

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