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Öztürkler: 5 Yıl sıkıntı yaşanmayacak şekilde planlandı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 60 bin yeni nesil çipli pasaport cüzdanı tedarik edildiğini belirterek, “Çipli pasaportlar konusunda 5 yıl sıkıntı yaşanmayacak şekilde planlama yapıldı” dedi.
Öztürkler: 5 Yıl sıkıntı yaşanmayacak şekilde planlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, çipli pasaportlarla ilgili bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk günlerde küresel çapta yaşanan çip krizinden ve yıllardır planlama yapılmamasından dolayı KKTC çipli pasaport cüzdanı stoklarında sadece 1000 civarı pasaport cüzdanı kaldığını kaydeden Öztürkler, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişare ve girişimler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC devleti olarak birçok uluslararası güvenlik kodu bulunan, çok farklı güvenlik özellikleri ile temassız çipe ve birçok teknolojik özelliğe sahip olan ve 5 yıl vatandaşlarımızın taleplerine cevap yetecek şekilde, 60 bin yeni nesil çipli pasaport cüzdanı tedarik edildi.”

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