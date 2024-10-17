Meclis Başkan adayı olduğu açıklanan Ziya Öztürkler, 'adayım da diyemem, değilim de diyemem. Bir kaç isim üzerine yoğunlaşıldı, biri de benim' dedi.

Meclis Başkan adayı olduğu açıklanan Ziya Öztürkler Meclis'te Gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin 'aday siz misiniz?' sorusu üzerine Öztürkler, "Hayırlısı ne ise o olsun. Değerlendirmelere devam ediyor. Ben net olarak aday benim diyemem, değilim de diyemem. Grup toplantısında birkaç arkadaşa yönelik eğilim var. Sayın Başbakan son noktayı koyacak" dedi.

Öztürkler, Meclis Başkanının bir an önce seçilmesini ve Meclisin yasa yaparak halka hizmet vermeye başlamasını dilediklerini söyledi.