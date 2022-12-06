Öztürkler: Anavatanımız ile Gönül Birliği İçerisinde Yürümeye Devam Edeceğiz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti, "Dün olduğu gibi yarında ana vatanımız ile gönül birliği içerisinde yürümeye devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu kabul etti.

Bakan Öztürkler, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile gönül ve ülkü birliği içerisinde yürümekten büyük bir kıvanç duyduklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel gücünün her geçen gün artmasından dolayı KKTC ve Kıbrıs Türkünün de dünden çok daha güçlü olduğunu işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’nun Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Sorunu çok iyi bilen, kıymeti tartışılmaz bir hukukçu olduğuna vurgu yapan Bakan Öztürkler, “Sayın Fevzioğlu’nun Lefkoşa Büyükelçisi olmasından dolayı mutluyuz. Kendisi Kıbrıs Sorunu başta olmak üzere, KKTC’nin sosyo-ekonomik hayatına dair bilgili, Kıbrıs Türküne karşı da her zaman ilgili olmuştur” dedi.

Öztürkler, “Sayın Fevzioğlu KKTC’ye gelir gelmez hemen halkın arasına karışmış, Kıbrıs Türküne olan sevgisini yansıtmıştır. Sayın Büyükelçimizin görevinde başarılı olacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Dün olduğu gibi yarında ana vatanımız ile gönül birliği içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Sayın Fevzioğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, tekrardan vatan topraklarına hoş geldiniz diyorum.”