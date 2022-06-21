Öztürkler :''Anavatanımızın desteği bizler için önemli''

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Esenboğa Hava Limanında KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Türkiye İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından karşılandı. Buradan beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına hareket eden Bakan Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bakanlık girişinde resmi tören ile karşılandı.

Bakan Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, AnavatanTürkiye Cumhuriyeti’nde bulunmaktan her zamanki gibi büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, “Sizlerin, Anavatanımızın bizlere gösterdiği destek, bizler için çok önemli” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı görevini kısa süre önce devraldığını belirten Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en önemli gelenek, ilk ziyaretler daima Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilir ve mevkidaş bakanla görüşmeler önemlidir. Bu da benim bakan olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretim. Sizlerle burada bulunmaktan hem büyük bir onur, hem de büyük bir gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

SOYLU, “KKTC VE SİZİN VARLIĞINIZ HEM MİLLETİMİZ HEM COĞRAFYAMIZ İÇİN BİR TEMİNAT, BİR ONURDUR”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hem Türkiye hem bakanlık sizin. Bakanlığımıza şeref verdiniz.” dedi.

KKTC ile ilişkilerin kardeşlik hukuku içerisinde yürüdüğününe vurgu yapan Soylu, “Allah zorluklara karşı bize kuvvet versin. Birbirimize olan muhabbetimizi ve bu güzel ilişki biçimimizi çok daha iyi bir noktaya getirsin. Bütün düşüncemiz odur. Birçok ülkeyle diplomatik ilişki, diplomatik temaslar kurulabilir ama biz kendi ailemizin içerisindeyiz. Bu vesileyle birçok ortak yürüttüğümüz mesele var. Bunlar da bilmenizi isteriz ki gücümüz neye yeterse, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ki onunla da iyi bir hukukumuz söz konusuydu İçişleri Bakanımızdı, bu çerçeve içerisinde adımlarımızı atacağız.” dedi.

Bakan Öztürkler’e, görevinde başarılar dileyen Soylu, “KKTC ve sizin varlığınız hem milletimiz hem coğrafyamız için bir teminat, bir onurdur bizim adımıza.” diye konuştu.

Ankara temaslarının ilk gününde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çok sıcak ve samimi karşılanan Bakan Öztürkler, daha sonra ekibi ile birlikte heyetler arası toplantıya katıldı. Heyetler arası görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen projelerin güncel durumları, bakanlıklar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, yürütülen çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Öztürkler’e Ankara temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı M. Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlar ve Bakanlık Hukukçusu Av. Emine Uzun’da eşlik etmektedir. KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in bugün de Ankara temaslarına devam edeceği belirtildi.