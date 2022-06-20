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Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra Ankara’ya gidiyor.
Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak

İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in Ankara temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmeler yapacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Öztürkler’e Ankara temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlılar ve Bakanlık Hukukçusu Av. Emine Uzun’un da eşlik edecekleri belirtildi. 

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