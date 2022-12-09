Öztürkler: Askerimiz, Ada’daki Barışın ve Huzurun Teminatıdır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ün ziyaretlerinden büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade eden Bakan Öztürkler, “Şerefli Türk Ordusunda görev yapmış bir babanın evladı olarak Mehmetçiğimizin, Türk Halkının gönlündeki saygın ve özel yerini çok iyi biliyorum ”dedi.

Askerimizin Ada’daki barış ve huzurun teminatı olduğuna vurgu yapan Öztürkler, “Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün askerimize olan sevgisi ve güveni nesiller boyu devem etmiştir. Bugün, bizleri ziyaretleri ile onurlandıran Kıymetli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.