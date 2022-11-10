Öztürkler, “atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine ilham kaynaği olmuştur”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Öztürkler’in mesajı;

“Dünya’nın zulme, işgallere ve yayılmacı politikalara tutsak edildiği bir yüzyılda, sadece kendi milletine değil, mazlum milletlere de fikirleri, ilkeleri ve mücadelesi ile ışık olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlarının çok ilerisinde büyük bir dünya lideriydi.

Atatürk, Türk Yurdu’nun yayılmacı devletlerce işgal edildiği Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk Milletinin esaret altında yaşamasını kabul etmemiş, halkının bağımsızlığı ve hürriyeti için her türlü zorluğa, yokluğa karşı mücadelesini sürdürmüş, bütün yaşamını halkına adamıştır.

Askeri dehası, siyasi vizyonu ve halkına olan sevgisi ile Türk Ulusu’nun güneşi, istikbalinin ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman Türk gençliğine, kadınına ve Cumhuriyete inanmış, halkı için muasır medeniyetler seviyesini hedef göstermiştir.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türkü’nün kalbinde çok özel bir yere sahip olan Atatürk, ortaya koyduğu değerler ve ilkelerle ölümsüz bir liderdir. Atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur.

Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve ilkeleri ile her daim yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü için sevgisi eksilmeyecek, özlemi bitmeyecek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 84. yılında, kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.