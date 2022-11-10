  • BIST 4.401,16
  • Altın 1020.382
  • Dolar 18.6047
  • Euro 18.6149
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Öztürkler, “atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine ilham kaynaği olmuştur”

» »
Öztürkler, “atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine ilham kaynaği olmuştur”
Öztürkler, “atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine ilham kaynaği olmuştur”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Öztürkler’in mesajı;

“Dünya’nın zulme, işgallere ve yayılmacı politikalara tutsak edildiği bir yüzyılda, sadece kendi milletine değil, mazlum milletlere de fikirleri, ilkeleri ve mücadelesi ile ışık olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlarının çok ilerisinde büyük bir dünya lideriydi.

Atatürk, Türk Yurdu’nun yayılmacı devletlerce işgal edildiği Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk Milletinin esaret altında yaşamasını kabul etmemiş, halkının bağımsızlığı ve hürriyeti için her türlü zorluğa, yokluğa karşı mücadelesini sürdürmüş, bütün yaşamını halkına adamıştır. 

Askeri dehası, siyasi vizyonu ve halkına olan sevgisi ile Türk Ulusu’nun güneşi, istikbalinin ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman Türk gençliğine, kadınına ve Cumhuriyete inanmış, halkı için muasır medeniyetler seviyesini hedef göstermiştir.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türkü’nün kalbinde çok özel bir yere sahip olan Atatürk, ortaya koyduğu değerler ve ilkelerle ölümsüz bir liderdir. Atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur.

Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve ilkeleri ile her daim yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü için sevgisi eksilmeyecek, özlemi bitmeyecek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 84. yılında, kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Tatlısu’da Bağımsız Aday Orhan Bebek’i Destekleyecek10 Kasım 2022 Perşembe 09:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Fuat Oktay ile görüştü10 Kasım 2022 Perşembe 09:36
  • Dikkat! Elektrik kesintisi10 Kasım 2022 Perşembe 09:25
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Kasım 2022 Perşembe 08:55
  • İ﻿talya'da 2 bin 300 yıllık keşif: Çok iyi durumda 24 bronz heykel gün yüzüne çıkarıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 21:55
  • ABD'de ara seçimler: Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler önde, Senato'da yarış başa baş sürüyor09 Kasım 2022 Çarşamba 21:53
  • Rahvancıoğlu’ndan Fuat Oktay’a net yanıt "Ölülerden Korksaydık Mezarlıktan Geçmezdik"09 Kasım 2022 Çarşamba 20:42
  • Fuat Oktay KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı09 Kasım 2022 Çarşamba 20:03
  • Tatar: Birleşik Krallık, iki devletli çözümü desteklemeli09 Kasım 2022 Çarşamba 18:19
  • Kıbrıs Medya Grubu satışı çıkmaza girdi09 Kasım 2022 Çarşamba 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti