Öztürkler: Belediyeler Yasası günün koşullarına uygun hale getirildi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’ndan oy çokluğuğuyla geçen 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası hakkında değerlendirme yaptı…

Öztürkler, “çeyrek asırdan fazla bir süre yürürlükte olan ve çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 51/95 Belediyeler Değişiklik yasasının komite aşamasından geçerek, meclis genel kurulun önüne kapsamlı değişiklikler ve büyük emekler sonrasında geldiğini belirtti…

Bakan Öztürkler, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın çeyrek asırdan fazladır yürürlükte olduğunu ve en son belediyelerin gelirlerinde en önemli kalemler olan resim, harç ve vergilerde 2001 yılında düzenleme yapıldığına dikkat çekti.

Yerel Yönetimler konusundaki en önemli ayak olan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’na ilk günden itibaren çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Öztürkler, yeni düzenlemeyle belediyelerin, gelirlerinin artırılması başta olmak üzere birçok noktada düzenlemelere gidildiğini örnekleriyle anlattı…

Öztürkler, “Belediyelerin Anayasası olarak kabul edilen 51/95 Sayılı yasa, günün koşullarına uygun hale getirildi” dedi.

Belediyelerin en önemli gelir kaynakları olan vergi, resim ve harçların aylık asgari ücrete endekslendiğini, önemli oranlarda bu kalemlerin artırıldığını ifade eden Bakan Öztürkler, tüm resim, harç ve vergilerin günün koşullarına ve ihtiyaca cevap verecek şekilde, asgari ücrete endekslenerek belli oranlarda yükseltildiğini açıkladı.

Özellikle gelir paylaşımı ve hizmet kalitesini artırmak ve daha adaletli bir gelir paylaşımı sağlamak amacıyla Havuz Sistemine geçileceğini ifade eden Öztürkler, detayları paylaştı…

Kamu yarına yapılan yatırım projeleri dışında, borçlanılacak miktar da dâhil olacak şekilde Belediye’nin borçlarının tümü, bir yıl içerisinde devlet bütçesinden ilgili Belediye’ye ayrılan payı aşamayacaktır ibaresinin yeni yasaya konulduğunu belirten Öztürkler, devlet bütçesinden ayrılan payı veya Belediye Meclisinin görev süresini aşan ödeme süresi olan miktarın borçlanılabilmesinin Bakanlar Kurulunun onayına bağlı olacağını, buna ek olarak belediyelerin işletmeler veya döner sermayeli kuruluşlar kurmak, kurulmuş işletmelerle, limited ve kooperatif ortaklıklarına katılmalarına Sayıştay Denetimi getirildiğini de açıkladı.

Öztürkler, “Yetkilendirilmiş muhasip-murakıp tarafından her mali yılın başlangıcından itibaren altı aylık sürelerle mali raporlamalar yapılması ve Belediye Meclisine sunulması zorunlu hale getirildiğini, yeni yasada yer alan tüm bu düzenlemelerin temel hedefinin ise belediyelerimizin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mali disiplin, şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirliğin sağlanması olduğunu ifade etti…

Belediyelere, Devlet bütçesinde öngörülen mahalli gelirlerin yüzde 9.25’i oranında pay ayrıldığını, Bu payın, belediyelere y]zde 85 nüfusları oranında, y]zde 15’in ise yüz ölçümleri oranında paylaştırılacağını söyleyen Öztürkler, “ Eski yasada bu paylaştırma en son nüfus sayımına göre nüfusları oranında oluyordu” dedi…

Bakan Öztürkler, , “Belediyelerimizin büyük projeleri hayata geçirebilmesi, daha güçlü mali yapılara kavuşturulmaları, gelirlerinin artırılması, denetim ve şeffaflığın artırılması temel hedefi ile nerede ise mevcut yasanın tamamına yakınının düzenlendiği yasa ile hizmet verimliği artacaktır. Yapılan kapsamlı düzenlemelerle insanımız, yerinden hizmet kalitesinin artmasıyla çok daha iyi, çağdaş hizmetlere kavuşacaktır” ifadelerini kullandı…