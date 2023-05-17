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Öztürkler: Benim en büyük mutluluğum üretmektir

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, icraat temelli bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek, “Benim en büyük mutluluğum üretmektir” dedi.
Öztürkler: Benim en büyük mutluluğum üretmektir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ADA TV’de yayınlanan ve Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Ada’ isimli programa konuk oldu.

Ülkenin en büyük sorunlarından birinin ‘istikrar’ olduğunu belirten Öztürkler, “Sadece hükümette değil, alt kadrolarda da istikrar önemlidir” dedi.

Öztürkler, icraat temelli bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek, “43 yaşında İçişleri Bakanı olurken, gençlerin de önünü açmak için önemli bir misyon üstlendim” ifadelerini kullandı.

“Bizler kısır tartışmalardan ve kişisel egolardan beslenen kişiler değiliz” diyen Öztürkler, en büyük mutluluğunun ‘üretmek’ olduğuna vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Bakanlık bünyesinde son 1 yıl içinde hayata geçirilen projelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımda ülkede pasaport olmadığını söyleyen Öztürkler, “Pasaportlardaki problemi çözdük” diye konuştu.

Öztürkler, Belediyeler Reformu’na da değinerek, “Hayata geçirmemiz de hiç kolay olmadı. 51/95 diye adlandırılan Belediyeler Yasası’nı güncelledik” açıklamasında bulundu.

“Yakın zamanda sosyal konut projelerinin yapıldığını göreceğiz” diyen Öztürkler, bunun çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

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