Öztürkler: Bir ay içerisinde toplam 48 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerini bitireceğiz

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapı çalışmalarında 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve halka söz verdikleri şekilde adım adım ilerlediklerini, özellikle Mesarya ve doğu bölgelerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapı çalışmalarında 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve halka söz verdikleri şekilde adım adım ilerlediklerini, özellikle Mesarya ve doğu bölgelerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Öztürkler, Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları çerçevesinde Mesarya ve Doğu bölgelerindeki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Ziya Öztürkler, Ardahan kırsal kesim asfalt altyapılarının tüm etaplarının, Aslanköy asfaltlama projesinin yüzde 75’inin, Güvercinlik köyünün 1. etap asfalt projesinin yüzde 70’inin, Bafra asfalt yol projelerinin 2. etabının tamamının ve Haspolat kırsal kesim arsalarının 26 yıldır eksik olan asfalt yollarının tamamlandığını belirtti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Mesarya ve doğu bölgelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara hız verdik. Korkuteli, Meriç, Düzova, Geçitkale, Pınarlı, Nergisli, Görneç ve Serdarlı için asfalt yol projeleri hazır ve 1 ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Dikmen, Mormenekşe, Sınırüstü, Aygün ve Yıldırım köylerimizin su altyapı projeleri ile 6 ilçemizde 35 köyümüzün elektrik projeleri tamamlanarak yapım aşamasına geçildi. Kermiya Şehit Çocukları arsaları asfalt yol projesi son etabı için ihale süreci tamamlanmış, kalan küçük bölüm için yapılan planlama ile asfaltlama çalışmaları bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Bir ay içerisinde toplam da 48 köyümüzün kırsal kesim altyapı eksikliklerini tamamıyla bitirmiş olacağız.”

Ziya Öztürkler, Kırsal Kesim Arsası altyapı çalışmaları kapsamındaki hedefleri doğrultusunda bugüne değin 100’e yakın köyde 98 kilometre stabilize ve asfalt yol altyapısı, 80 köyde elektrik altyapısı ve 16 köyün de su altyapısının tamamlandığını açıkladı.