  • BIST 6.427,89
  • Altın 1650.75
  • Dolar 26.1821
  • Euro 29.3666
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 35 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Öztürkler: Bir ay içerisinde toplam 48 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerini bitireceğiz

» »
İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapı çalışmalarında 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve halka söz verdikleri şekilde adım adım ilerlediklerini, özellikle Mesarya ve doğu bölgelerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini belirtti.
Öztürkler: Bir ay içerisinde toplam 48 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerini bitireceğiz

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapı çalışmalarında 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve halka söz verdikleri şekilde adım adım ilerlediklerini, özellikle Mesarya ve doğu bölgelerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Öztürkler, Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları çerçevesinde Mesarya ve Doğu bölgelerindeki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Ziya Öztürkler, Ardahan kırsal kesim asfalt altyapılarının tüm etaplarının, Aslanköy asfaltlama projesinin yüzde 75’inin, Güvercinlik köyünün 1. etap asfalt projesinin yüzde 70’inin, Bafra asfalt yol projelerinin 2. etabının tamamının ve Haspolat kırsal kesim arsalarının 26 yıldır eksik olan asfalt yollarının tamamlandığını belirtti.  

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Mesarya ve doğu bölgelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara hız verdik. Korkuteli, Meriç, Düzova, Geçitkale, Pınarlı, Nergisli, Görneç ve Serdarlı için asfalt yol projeleri hazır ve 1 ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Dikmen, Mormenekşe, Sınırüstü, Aygün ve Yıldırım köylerimizin su altyapı projeleri ile 6 ilçemizde 35 köyümüzün elektrik projeleri tamamlanarak yapım aşamasına geçildi. Kermiya Şehit Çocukları arsaları asfalt yol projesi son etabı için ihale süreci tamamlanmış, kalan küçük bölüm için yapılan planlama ile asfaltlama çalışmaları bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Bir ay içerisinde toplam da 48 köyümüzün kırsal kesim altyapı eksikliklerini tamamıyla bitirmiş olacağız.”

Ziya Öztürkler, Kırsal Kesim Arsası altyapı çalışmaları kapsamındaki hedefleri doğrultusunda bugüne değin 100’e yakın köyde 98 kilometre stabilize ve asfalt yol altyapısı, 80 köyde elektrik altyapısı ve 16 köyün de su altyapısının tamamlandığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-Sen grev uyarısı yaptı14 Temmuz 2023 Cuma 13:28
  • Bisiklet ve Yarışı Yol Kapatması14 Temmuz 2023 Cuma 13:14
  • Koruçam’da makilik alanı çakmakla ateşe veren zanlı tutuklandı14 Temmuz 2023 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da bir kumarhanede sahte paraları görevliye veren zanlı tutuklandı14 Temmuz 2023 Cuma 12:35
  • Yılan Adası’ndaki yangının sebebi açıklandı14 Temmuz 2023 Cuma 12:34
  • Paşaköy'de ani ölüm... Talat Öztürk’ün otopsisi yapıldı...14 Temmuz 2023 Cuma 12:33
  • Acil siren çalan araçlara yol ver hayat kurtar14 Temmuz 2023 Cuma 10:43
  • Kore Gazisi, nam-ı diğer ‘Koreli Dayı’ vefat etti14 Temmuz 2023 Cuma 10:38
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2023)14 Temmuz 2023 Cuma 10:28
  • SOS Çocukköyü Derneği ile Lefke Belediyesi arasında iş birliği14 Temmuz 2023 Cuma 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti