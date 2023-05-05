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Öztürkler, “Bir Sözümüzü Daha Yerine Getirmenin, İnsanımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz”

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Öztürkler, “Bir Sözümüzü Daha Yerine Getirmenin, İnsanımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz”
Öztürkler, “Bir Sözümüzü Daha Yerine Getirmenin, İnsanımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz”

ÖZTÜRKLER, “BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRMENİN, İNSANIMIZA HİZMET GÖTÜRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, Kermiya Şehit Çocukları arsalarındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kermiya Bölgesinde, 14 yıl önce hak sahipliği verilen ve yaklaşık 200 dönüm üzerine, 346 parsel olarak ayrılan şehit arsalarındaki altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Bakan Öztürkler, devletimizin bir taahhüdü olan şehit çocuklarına ait Kermiya bölgesindeki arsaların altyapı çalışmalarının, uzun yıllar çeşitli nedenlerle ve bütçe sıkıntıları dolayısıyla tamamlanamadığını, bakanlık olarak altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yoğun çalıştıklarını ve kısa sürede sonuç alındığını, gerekli şartnamelerin hazırlanarak, yıllardır tamamlanamayan tüm altyapı projelerinin tamamında sona gelindiğini belirtti.

“KERMİYA ŞEHİT ÇOCUKLARI ARSALARI ASFALT ALTYAPI ÇALIŞMALARININ %70’İ TAMAMLANMIŞTIR”

Kermiya Şehit çocukları arsalarında geçmiş dönemlerde başlatılan fakat kısmi olarak yapılan elektirik ve kanalizasyon altyapılarının tamamen bitirildiğini, su altyapılarında da 200 dönüm, 346 parselin tamamına hizmet verecek şekilde tamamlandığına dikkat çeken Öztürkler, “Gelecek nesillerin hürriyeti ve güven içerisinde yaşaması için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği evlatlarına devlet olarak sahip çıkma sorumluluğumuz ve hükümet olarak verdiğimiz taahhütler doğrultusunda, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in de talimatlarıyla başlatılan yoğun çalışmalar neticesinde bugün itibariyle şehit arsaları asfalt altyapıları yüzde yetmiş oranında tamamlanmıştır” dedi.

Keriye kalan %30’luk alanın ise 2023 yılı bütçesinde onaylandığını, Mayıs ayı içerisinde de gerçekleştirilecek ihale süreci sonrası tüm altyapı çalışmalarının tamamlanacağının müjdesini veren Bakan Öztürkler, “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin, insanımıza hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde özveri ile çalışan Konut Edindirme Birimi Müdürümüz Sayın Ercan Beşerler’e, ekibine ve emeği geçen herkese hükümetimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum”dedi.

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