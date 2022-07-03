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Öztürkler: Bu Ay Yeni Cezaevine Geçilecek

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Öztürkler'den yeni cezaevi açıklaması
Öztürkler: Bu Ay Yeni Cezaevine Geçilecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yeni cezaevine taşınma işlemlerinin son aşamaya geldiğini belirterek, bazı eksikliklerin de tamamlanmasıyla temmuz ayı içerisinde kademeli olarak yeni cezaevine geçileceğini vurguladı.

    Eski cezaevi binasının atıl bırakılmayacağını, bir şekilde değerlendirileceğini belirten Öztürkler, orasının kadın sığınma evi ya da mülteciler için kullanılacak bir merkez veya bunlara benzer başka bir amaç için kullanılması konusunda çalışma başlatılacağını kaydetti. 

     Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 “Hazırlıklarımız son aşamaya geldi”

   Yeni cezaevi ve yasası hakkında konuşan Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti 112 milyon TL harcayarak çağdaş bir yeni cezaevi yaptı. Yasa eksikliği ve kaba inşaatı tamamlanan binanın bazı eksiklikleri vardı. Bunların tamamlanması nedeniyle bina faaliyete girmedi. Eksikliklerin tamamlanması için çalışmaları sonuçlandırıyoruz. Yasa çalışmasını yüzde 90 hazırlanmış buldum. “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis komitesinde, hükümet ve muhalefet vekillerinin çalışması ve oybirliğiyle geçti” dedi.

   Yeni cezaevine ilk etapta, 20 erkek ve 2 kadın gardiyan istihdamı yapılacağını anlatan Öztürkler, “Dış güvenliği polis desteğiyle geçici olarak sağlayacağız. Gardiyan sayısı tamamlanınca polis desteği çekilecek. Çocuklarla yetişkinler aynı ortamda olmayacak. Kadın, erkek, çocuk ve engelli olmak üzere ayrı ayrı bölümler olacak. Çağdaş bir yapıdaki cezaevinde eğitim verilecek atölyeler, kütüphane, konferans salonları, mahkumların kendilerini geliştireceği alanlar olacak. Münhaller sadece gardiyan üzerine değil, orada sosyal hizmet görevlisi, eğitimci, psikolog da olacak. Münhaller ona göre ayarlandı” diye konuştu. Kimsenin cezaevine düşmesini temenni etmediklerini ama oraya gelen kişilerin yeniden topluma kazandırılması için büyük çaba göstereceklerini belirten Öztürkler, eksikliklerin de tamamlanmasıyla temmuz ayı içerisinde kademeli olarak yeni cezaevine geçileceğini vurguladı.

 “Eski cezaevi değerlendirilecek”

    Eski cezaevi binasının atıl bırakılmayacağını, bir şekilde değerlendirileceğini belirten Öztürkler, orasının kadın sığınma evi ya da mülteciler için kullanılacak bir merkez veya bunlara benzer başka bir amaç için kullanılması konusunda çalışma başlatılacağını söyledi.

    Şartlı Tahliye Kurulu’nun toplanıp, karar vermesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Öztürkler, “Şartlı tahliyede adaletle ilgili sıkıntı var. Yargının verdiği karar sonrasında şartlı tahliye kurulu karar veriyor. Üzerinde çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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