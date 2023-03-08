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Öztürkler: Çağdaş Toplumların Gelişmişlik Düzeyleri, Kadınların Karar Alma Süreçlerindeki Gücüyle Ölçülür

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Öztürkler: Çağdaş Toplumların Gelişmişlik Düzeyleri, Kadınların Karar Alma Süreçlerindeki Gücüyle Ölçülür
Öztürkler: Çağdaş Toplumların Gelişmişlik Düzeyleri, Kadınların Karar Alma Süreçlerindeki Gücüyle Ölçülür

ÖZTÜRKLER, “ÇAĞDAŞ TOPLUMLARIN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ, KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ GÜCÜYLE ÖLÇÜLÜR ”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kamusal ve sosyal yaşamı paylaştığımız kadınların, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi ve kadınların haklı mücadeleleri çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen 8 Mart 1857 yılından bugüne, küresel çapta sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak yönünde alınan kararlarla bir yol alınmıştır. Çağdaş toplumların gelişmişlik düzeyleri, o toplumun kadınlarının karar alma süreçlerindeki güçleriyle ölçülür.

Yaşamın her alanında omuz omuza mücadele ettiğimiz kadınlarımızın, gerek kamusal alanda gerekse de sosyal yaşamda üstlendikleri görev ve sorumluluklarda ne kadar başarılı olduklarını çok iyi biliyorum.

Kadınların bu haklı mücadelesinde yanlarında olmak çağdaş ve laik halkların önceliği olmalıdır. Maalesef son yıllarda dünyada artan çatışma ve savaşlarda en fazla etkilenenler kadınlar olmaktadır. Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınarken, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamda insanlığın karşılaştığı sorunların çözümü için birlikte mücadele verdiğimiz kadınlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk kadını, çağdaş duruşu, mücadeleci ruhu ile bugünlere gelmemizde çok önemli bir role sahiptir. Bugün, kadınlarımız çok daha donanımlı, çok daha eğitimli ve her alanda yetişmiş insanlarımız olarak başarıdan başarıya koşmaktadırlar.

Yaşamın her alanını paylaştığımız kadınlarımızın devletimizin güçlenmesinde, demokrasimizin gelişmesinde emekleri ve alın terleri vardır. Onlar, anne, eş, arkadaş ve kardeş olmalarının yanında aynı zamanda siyasal, ekonomik ve sosyal hayatta yüklendikleri sorumluluklarla gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük gücümüzdür.

Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü en içten dileklerimle kutlar, esen ve güzel yarınlar dilerim”.

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