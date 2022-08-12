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Öztürkler: Çalışanlar işsiz kalmayacak

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20 Saate yakın Belediyeler Reformu Yasası'nı görüşen İdari ve Sosyal İlişkileri Komitesi'nin toplantısını tamamlamasının ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, açıklamalarda bulundu.
Öztürkler: Çalışanlar işsiz kalmayacak

Öztürkler ilgili yasa tasarsısının bazı noktalarının spekülüte edildiğini, özellikle belediye çalışanlarının işsiz kalabilecekleri ya da haklarını kaybedecekleri iddialarının ortaya atıldığını belirterek böyle bir şey olmadığını kimsenin haklarına dokunulmadığı gibi, kimsenin işsiz kalmayacağını söyledi.

Öztürkler, 51/95 sayılı belediyeler yasasının Pazartesi gününden itibaren hızlı bir şekilde ele alınacağını da sözlerine ekledi.

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