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Öztürkler: Çanakkale’de ortaya konan mücadele, varoluş mücadelemize güç vermiştir

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 18 Mart’ta Çanakkale’de ortaya konan mücadele ruhunun, ada topraklarındaki varoluş mücadelesine de ışık olduğunu, güç verdiğini kaydetti.
Öztürkler: Çanakkale’de ortaya konan mücadele, varoluş mücadelemize güç vermiştir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bugün, dünya tarihinin seyrini değiştiren, Büyük Türk Ulusunun cesaret ve fedakarlığının en önemli sembollerinden biri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılını büyük bir gururla kutluyoruz” diyen Öztürkler mesajının devamında şunları kaydetti:

“Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı, Türk Milletinin karakterinde toplanmış; özgürlük, cesaret ve mücadele ruhuyla dünyada emsaline az rastlanan onurlu bir direnişin, kahramanlıklarla tarih sayfalarına yazılmış destanıdır.

Türk Milleti için Çanakkale Zaferi’nin anlamı, askeri ve siyasi bir başarı olmaktan çok ötedir. Bigalı Mehmet Çavuş’un Seddülbahir’de 20 kişilik birliğiyle düşman kuvvetlerine göğsünü siper ederek geçit vermemesi, Seyit Onbaşı’nın 200 kiloluk top mermilerini kaldıran yorgun bedeni, gücünü Türk Milletinin sarsılmaz inancından, özgürlüğüne olan düşkünlüğünden ve vatan aşkından almaktaydı.   

Çanakkale Savaşı’nda Türk Milletinin ortaya koyduğu direniş, Kurtuluş Savaşı’nın zeminini hazırlamış, bağımsızlık yolunda en önemli moral ve güç kaynağı olmuştur. Yayılmacı düşman kuvvetleri Mustafa Kemal’in dehasını, Türk Milletinin esarete asla boyun eğmeyen karakterini yaşayarak öğrenmiştir. 

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası Kıbrıs Türkü için Çanakkale Savaşı’nda ortaya konan mücadele ruhu, ada topraklarındaki varoluş mücadelesinin de ışığı olmuş, güç vermiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Çanakkale Şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum"

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