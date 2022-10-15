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Öztürkler: Çocukları Cezaevinde Ziyaret Ettim

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, mülteci çocukların hapse atılmaları konusunda "Onlara suçlu muamelesi yapmadan, bu önemli, insani konuda devlet olarak yasal düzenlemelerimizi, eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz" açıklamasında bulundu
Öztürkler: Çocukları Cezaevinde Ziyaret Ettim

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Suriyeli iki mülteci çocuğun cezaevine atılmasıyla ilgili girişim yapıyor. Çocukları cezaevinde ziyaret eden Bakan Öztürkler, gerekli yasak düzenlemelerin yapılacağını müjdeledi.

Öztürkler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hepimizin yüreklerini acıtan, vicdanlarımızı yaralayan 13 yaşındaki ve 15 yaşındaki Suriyeli iki çocuk mülteci ile ilgili dün akşam tercümanımla birlikte Yeni Cezaevini ziyaret ettim.
Çocukları ziyaret etmeden önce yapmış olduğum temaslarda, Mahkemelerimizin ve Polis Genel Müdürlüğümüzün çocuklar hakkında nihai karar alınana kadar onların ayrı, güvenliği sağlanmış özel bir yurtta kalmaları konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını da gördüm.
13 ve 15 yaşlarında iki çocuğumuzla yaklaşık iki saate yakın Yeni Cezaevinde görüşerek, onlara nasıl yardımcı olacağımızı anlattım. Çocukların sağlık durumları ve beslenmeleri ile ilgili gereken her şeyin gardiyanlarımız tarafından yapıldığını da söylemeliyim. Çocuklarımızla yaptığım konuşma benim için hiç de kolay olmamıştır. Her iki çocuğumuzun da Yeni Cezaevinde arkadaşları ile birlikte kalmakta ısrar etmeleri ve “burada kendimizi daha güvende hissedeceğiz” demeleri üzerine çocukların 10 kişilik mülteci kafilesi ile birlikte kalmaları kararlarına saygı duyduk.
Kendi ülkelerinden can güvenliği olmadığı için ayrılmış, daha iyi şartlar için göç eden insanların suçlu olmadığına inanıyorum. Onlara suçlu muamelesi yapmadan, bu önemli, insani konuda devlet olarak yasal düzenlemelerimizi, eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz. Dün akşam Yeni Cezaevinde görev yapan gardiyan arkadaşlarımızın, mültecilere yaklaşımı, onlara karşı duyarlılıklarını bizzat yerinde gördüm. Tüm gardiyan arkadaşlarımıza bu konuda ayrıca hassasiyet gösterdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."

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