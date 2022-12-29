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Öztürkler: Çocuklarımıza doğum anından itibaren çipli KKTC kimliği verilmeye başlandı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde düzenlemeye gidildiğini belirterek, “KKTC vatandaşı çocuklara doğum anından itibaren yeni nesil çipli KKTC kimliği verilmeye başlandı” dedi.
Öztürkler: Çocuklarımıza doğum anından itibaren çipli KKTC kimliği verilmeye başlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ziya Öztürkler, E- Nüfus Sisteminin yeniden yapılandırılması ve ‘Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan düzenleme ile KKTC vatandaşı çocuklara doğum anından itibaren çipli yeni nesil KKTC kimlikleri verilmeye başlandığını kaydetti.

2023 yılı ile birlikte, bakanlığın hizmet kalitesini artırmak, vatandaşları çağdaş hizmetlerle buluşturmak hedefiyle başlattıkları dijital dönüşüm kapsamında, e-nüfus sisteminde yaptıkları yapılandırma çalışmaları tamamlandığını dile getiren Öztürkler, “Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz” dedi.

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Öztürkler, “Göreve gelir gelmez koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Nüfus Kayıt Dairesi’nin e-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli bir süreci tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, yeni yıl ile birlikte, ilk kez uygulamaya koyacakları online hizmetler sayesinde vatandaşların doğum ve ölüm belgelerine dijital ortamda ulaşma imkânına sahip olacağını da sözlerine ekledi.

 

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