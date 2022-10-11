Öztürkler: Deport olayları 2 binin üzerine çıktı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Meclis'te yaptığı konuşmada "deport" olaylarının 2 binin üzerine çıkdığına kaydederek, kaçaklar konusunda taviz olmadığını ve bu kişilerin ülkeden çıkarıldığını belirtti.

Öztürkler, ülkeye girişlerde de yasaklamalar getirildiğini ifade ederek, bu konuda yaşanan süreci anlattı.

Muhaceret yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalıştıklarını ve otomasyon sistemi getireceklerini kaydeden Öztürkler, turist, öğrenci ve işçi kategorilerinde ayrım yapacaklarını belirtti. Öztürkler, güvenlik, önceden takip ve ülkeye girdikten sonra takibin daha kolay olacağını kaydetti. Öztürkler, nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu, bunu da belediye seçimleri sonrasında çağdaş anlamda bir çalışmayla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.