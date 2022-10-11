  • BIST 3.578,03
  • Altın 996.102
  • Dolar 18.5805
  • Euro 18.0376
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Öztürkler: Deport olayları 2 binin üzerine çıktı

» »
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Meclis'te yaptığı konuşmada "deport" olaylarının 2 binin üzerine çıkdığına kaydederek, kaçaklar konusunda taviz olmadığını ve bu kişilerin ülkeden çıkarıldığını belirtti.
Öztürkler: Deport olayları 2 binin üzerine çıktı

Öztürkler, ülkeye girişlerde de yasaklamalar getirildiğini ifade ederek, bu konuda yaşanan süreci anlattı.

Muhaceret yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalıştıklarını ve otomasyon sistemi getireceklerini kaydeden Öztürkler, turist, öğrenci ve işçi kategorilerinde ayrım yapacaklarını belirtti. Öztürkler, güvenlik, önceden takip ve ülkeye girdikten sonra takibin daha kolay olacağını kaydetti. Öztürkler, nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu, bunu da belediye seçimleri sonrasında çağdaş anlamda bir çalışmayla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akpınar İklim Değişikliği Onay Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı11 Ekim 2022 Salı 15:25
  • Erhürman: Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar11 Ekim 2022 Salı 15:12
  • Seçim yasakları süresinin düşürülmesini içeren tasarı yarın komitede!11 Ekim 2022 Salı 15:09
  • Özersay: Haksız İşe Alımlarla Adalet Duygusunu Zedelediler11 Ekim 2022 Salı 14:58
  • İnsan Kaçakçılığı ve Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket11 Ekim 2022 Salı 14:40
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu11 Ekim 2022 Salı 14:26
  • Tuzluca'da Hırsızlık! 2 Tutuklu11 Ekim 2022 Salı 14:23
  • Erhürman: Ülkede Seçim Havası Yok11 Ekim 2022 Salı 13:57
  • PCR ve antijen testlerine zam!11 Ekim 2022 Salı 13:38
  • Şahali: Ekonomik durum 'yıkım' anlamına geliyor11 Ekim 2022 Salı 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti