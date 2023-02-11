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Öztürkler: Depremin olduğu gün KKTC’ye kaçtığı tespit edildi

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Depremden etkilenen Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa’da gözaltına alındı.
Öztürkler: Depremin olduğu gün KKTC’ye kaçtığı tespit edildi

Depremden etkilenen Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa’da gözaltına alındı.

TRT Haber’e konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Hasan Alpargün’ün depremin olduğu gün KKTC’ye kaçtığının tespit edildiğini söyledi

Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde hareket ettiklerini belirten Öztürkler, “Yargılanması gereken isimlerin KKTC’de barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Hasan Alpargün bu akşam Türkiye’ye iade edilecek” dedi

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