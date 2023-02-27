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SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Öztürkler: Depremzedelere verilen 90 günlük sürenin tamamlanmasıyla rakamlar netleşecek

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, afet bölgelerinden ülkeye gelen depremzedelere ilişkin verilerin Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi ile paylaşıldığını aktararak, “Depremzedelere verilen 90 günlük sürenin tamamlanmasıyla rakamlar netleşecek.” dedi.
Öztürkler: Depremzedelere verilen 90 günlük sürenin tamamlanmasıyla rakamlar netleşecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı katılarak, Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerden etkilenerek ülkeye gelen depremzedelerin durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, her kurum ve bakanlığın farklı bilgiler vermesinin doğru olmayacağını kaydederek, afet bölgelerinden ülkeye gelen depremzedelere ilişkin verilerin Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi ile paylaşıldığını, en doğru bilgilerin bu merkezden duyurulabileceğini söyledi.

Son yayımlanan genelge ile cezalılara ve ülkede aileleri olanlara ilişkin 90 günlük bir düzenleme yapıldığını belirten Öztürkler, prosedürün detaylarını da anlattı.

İkamet izinleri ilgili sürenin dolmasının ardından kaç kişinin ülkede kaldığının anlaşılabileceğini ifade eden Bakan Öztürkler, 8 Şubat itibarı ile geliş ve gidişlerin başladığını 90 günlük sürenin tamamlanması ile birlikte daha sağlıklı rakamlara ulaşılabileceğini belirtti.

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