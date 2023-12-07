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Öztürkler: Devlet olaylara devlet gibi bakar

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UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı televizyon programında yabancıların mal alımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Öztürkler: Devlet olaylara devlet gibi bakar

Öztürkler, “Yabancıların mal alımları konusunda önlemler almak ve adım atmak ülkemizin geleceği açısından önemlidir. Devlet bu konuda gerekli önlemleri almaktadır ve almaya devam edecektir. Konu tüm paydaşlar açısından ele alınarak devlet olgusu ile değerlendirilmektedir. Devlet olaylara devlet gibi bakar. Devletler, süreçleri verilerle, bilimsel
çalışmalarla, bulgularla yönetir” dedi.

“EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN YASAL ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI, KAYITLILIĞIN SAĞLANMASI ÖNEMLİDİR”
Sıkıntının satış sözleşmeleri üzerinden yapılan mal alımları olduğunun altını çizen Öztürkler, yabancıların sözleşmeler üzerinden tapu kaydı yapmadan mal almasının farklı sıkıntılara yol açabileceğini aktardı. Satış sözleşmelerinin tabu kaydına hızlı bir şekilde dönüşebilmesi için yapılması gereken çalışmalar üzerinde kendi bakanlık döneminde de çalışmalar yapıldığını ve belirli bir noktaya getirildiğini vurguladı. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için de
devletin gerekenleri yapacağını ifade etti. Devlet olarak yabancıların mal alımlarının kontrol altına alınması adına adımlar atıldığı, kendi dönemlerinde otomasyon sistemlerinin ileriye taşındığı, online sisteme geçilerek bu alanda
kayıtlılığın artırıldığı konularına vurgu yapan Öztürkler, “Görev süreleri içerisinde yabancıların mal alımlarındaki harçları % 6’dan % 12’ye çıkarıldığını, buradan elde edilen gelirle de ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Konut yapımı için kaynak ayrıldığını, yine aynı yöntemle Taşınmaz Mal Komisyonu’na kalem ayrıldığını ve bunların önemli adımlar olduğunu belirtti.

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